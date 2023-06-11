Тест-драйв Renault Captur: промежуточный вариант для нежелающих пересаживаться на электрокары?

Скорее всего, пройдет еще немало лет, прежде чем по нашим дорогам будет колесить исключительно электротранспорт. И дело не только в том, что выбор электрокаров сейчас невелик, а цены на них ощутимо выше, чем на машины с ДВС. Резким переменам в каком-то смысле мешают и гибридные автомобили, спрос на которые продолжает расти.

После очередной статьи, посвященной какому-нибудь электромобилю, регулярно вижу в комментариях рассуждения людей на тему того, что подобный вид транспорта совершенно бесполезен, если нет возможности заряжать батарею дома или, например, на работе.Промежуточный вариант или экономия денег?

Человек – существо ленивое. И даже поездка на обычную заправку, чтобы залить в бак топлива, нередко сопряжена со стрессом, потому времени никогда не хватает, а тратить драгоценные минуты на эту процедуру никак не хочется. И на этом фоне, читая информацию о том, что зарядка электромобиля может занимать несколько часов, приводит людей в ужас.

Постой, возразит кто-то, есть же скоростные зарядки, где за считанные минуты можно зарядить «полный бак», поэтому проблема высосана из пальца. Это действительно так, но обычно подобными аргументами оперируют обладатели электромобилей, которые привыкли и подстроились под потребности своих машин. Но ведь довольно большое число людей, которые в силу разных обстоятельств, просто не могут себе позволить такую роскошь как длительная зарядка машины, потому что в течение дня необходимо совершать множество поездок как по работе, так и по личным делам.