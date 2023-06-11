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Тест-драйв Renault Captur: промежуточный вариант для нежелающих пересаживаться на электрокары?
Renault Captur. Фото: Дмитрий Рая
Дмитрий Рая
, pепортер
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Скорее всего, пройдет еще немало лет, прежде чем по нашим дорогам будет колесить исключительно электротранспорт. И дело не только в том, что выбор электрокаров сейчас невелик, а цены на них ощутимо выше, чем на машины с ДВС. Резким переменам в каком-то смысле мешают и гибридные автомобили, спрос на которые продолжает расти.

После очередной статьи, посвященной какому-нибудь электромобилю, регулярно вижу в комментариях рассуждения людей на тему того, что подобный вид транспорта совершенно бесполезен, если нет возможности заряжать батарею дома или, например, на работе.Промежуточный вариант или экономия денег?

Человек – существо ленивое. И даже поездка на обычную заправку, чтобы залить в бак топлива, нередко сопряжена со стрессом, потому времени никогда не хватает, а тратить драгоценные минуты на эту процедуру никак не хочется. И на этом фоне, читая информацию о том, что зарядка электромобиля может занимать несколько часов, приводит людей в ужас.

Постой, возразит кто-то, есть же скоростные зарядки, где за считанные минуты можно зарядить «полный бак», поэтому проблема высосана из пальца. Это действительно так, но обычно подобными аргументами оперируют обладатели электромобилей, которые привыкли и подстроились под потребности своих машин. Но ведь довольно большое число людей, которые в силу разных обстоятельств, просто не могут себе позволить такую роскошь как длительная зарядка машины, потому что в течение дня необходимо совершать множество поездок как по работе, так и по личным делам.

«Меня хватило примерно на девять месяцев. Поначалу мне вполне хватало запаса хода, потому что поездок было мало, машина обычно заряжалась ночью дома. Потом дети пошли в школу и садик. Число поездок выросло, поэтому машину приходилось заряжать на общественных станциях зарядки, – рассказывает теперь уже бывшая обладательница электрического Nissan Анна. – Несколько раз случалось, что не было свободных зарядок или они не работали, а мне надо было успеть по делам. Приходилось просто кидать машину на парковке и ехать на такси. В какой-то момент мне это надоело, поэтому машину продала».

По ее словам, продать практически новый электромобиль оказалось большой проблемой. «Пришлось ощутимо снизить цену, чтобы поскорее продать машину, так как я чаще пользовалась каршерингом или такси, чем личным автомобилем, поскольку я просто не успевала или забывала зарядить батарею, а ждать, пока она зарядиться, не было времени сил. Поскольку денег после продажи Nissan осталось меньше, чем я планировала, пришлось искать машину до 30 000 евро. Главными критериями был – маленький расход топлива, салон, в котором поместятся два ребенка и большой запас хода. Пересмотрела много вариантов, но остановилась на гибридном Renault Captur», – рассказывает она, отметив, что теперь ей приходится заправлять машину буквально раз в месяц.

Анна говорит, что электрический Nissan ее всячески устраивал, и она бы с радостью сменила его на другой электромобиль, имеющий больший запас хода, но в рамках ее бюджета таких вариантов практически не было, а те, что были, просто не нравились внешне. «Не хотелось брать первую попавшуюся машину. А Renault мне давно нравились, поэтому решила попробовать», – сказала она и добавила, что в Captur ей не хватает багажника побольше. На вопрос о том, почему, например, выбор не был сделан в пользу Arkana или Austral, сказала, что рассматривала эти варианты, но не нашла подходящего в рамках своего бюджета.

Багажник нельзя назвать маленьким, но не стоит рассчитывать, что он будет таким же вместительным, как, например, у модели Austral.
Багажник нельзя назвать маленьким, но не стоит рассчитывать, что он будет таким же вместительным, как, например, у модели Austral. Фото: Дмитрий Рая

«В общем, для меня это такой промежуточный вариант, пока не подрастут дети, с которого, думаю, пересяду обратно на электромобиль», – резюмировала она.

Противопоказано страдающим клаустрофобией

Могу подтвердить слова относительно небольшого багажника. Его вполне хватит, если вам необходимо перевозить покупки из магазина или даже какую-то небольшую мебель, но, например, если у вас как минимум один ребенок и вам нужно взять с собой коляску, то, скорее всего, даже в сложенном виде она займет почти все полезное пространство.

С панорамной крышей в салоне будет уютнее.
С панорамной крышей в салоне будет уютнее. Фото: Дмитрий Рая

Салон также нельзя назвать просторным. И это ожидаемо, так как длина машины составляет немногим более четырех метров. Думаю, если водитель и пассажиры будут не выше 1,75 м, они смогут разместиться в машине довольно удобно. В Captur, попавшим мне на тест-драйв также была панорамная крыша, которая, как известно, съедает пространство над головой.

И хотя мне при моих 188 см роста удалось комфортно разместиться в водительском сиденье, над головой у меня оставалось буквально пара сантиметров пространства. Несмотря на наличие стеклянной крыши, крыша немного давила. Возможно, тому виной и черная отделка салона. Вообще, сейчас только ленивый автопроизводитель не делает салон черного цвета. В общем, мне бы, наверное, в данной конкретной машине больше понравилась светлая отделка. Тогда салон как минимум бы визуально казался просторнее и в нем было бы больше воздуха. Но это дело вкуса.

Ниша для хранения карты-ключа. Поскольку в машине имеется бесключевой доступ, вряд ли ключ будет часто покидать карман ваших брюк или сумки. Можно, например, хранить в этом отделении монетки для мойки самообслуживания.
Ниша для хранения карты-ключа. Поскольку в машине имеется бесключевой доступ, вряд ли ключ будет часто покидать карман ваших брюк или сумки. Можно, например, хранить в этом отделении монетки для мойки самообслуживания. Фото: Дмитрий Рая

И хотя машина небольшая, с практичностью тут все неплохо. В салоне имеется множество мест хранения. Даже специальная ниша для ключа-карты есть. Спинки заднего сиденья складываются, поэтому вы сможете без большого труда перевезти и относительно габаритный груз. Практичности добавляют USB-разъемы как спереди, так и сзади: можно не переживать, что ваш гаджет разрядится в пути и вы не сможете найти нужную улицу. Да и за детей можно быть спокойными, так как они всегда смогут посмотреть свой любимый любимый мультфильм. Кстати, при установке детского кресла на зданий диван или при посадке ребенка вы можете задеть головой или спиной о дверной проем. Хотя, предполагаю, невысокие люди могут и не обратить на это внимание.

Поскольку руль регулируется как по глубине, так и высоте, почти любой водитель сможет удобно разместиться. Возможно, кому-то будет не хватать длины подушки, но лично я не испытал какого-то дискомфорта даже во время относительно продолжительных поездок. Кстати, сами сиденья удобные и выглядят стильно. Форма подголовников чем-то напомнила те, что я видел в протестированном Volvo XC 90 Recharge. Но в отличие от «шведа» здесь они регулируются по высоте.

Симпатичные и удобные подголовники.
Симпатичные и удобные подголовники. Фото: Дмитрий Рая

Мне по-прежнему не нравится, как в Renault реализовано управление громкостью и переключение треков или радиостанций. Постоянно бросал взгляд на руль в поисках нужной кнопки, а потом вспоминал про рычажок, расположенный под рулем. Например, если я хотел переключить композицию или увеличить громкость во время активного руления, приходилось отрывать одну руку от руля. Я знаю нескольких обладателей Renault, которые также считают подобное решение устаревшим, но, похоже, большинство довольно, поскольку автопроизводители обычно прислушиваются к пожеланием или замечаниям клиентов, чтобы сделать автомобили лучше. Есть тут и атмосферная подсветка салона, которую можно настроить под себя. Правда, в задних дверях ее нет. Детишкам бы понравилось.

Для суровых эстонских зим имеется подогрев сидений и руля. Климатическая установка управляется с помощью физических «крутилок», что удобно.

Экранчик бы побольше

Если говорить об информационно-развлекательной системе, то ее разве что можно упрекнуть в некоторой медлительности. Но в общем и целом все приложения работают нормально. Единственное, что хотелось бы экран чуточку побольше. Когда на экран выведена карта навигации, информация о радиостанции и о последних звонках, то выглядит это все немного мелковато. Если честно, куда больше мне понравилась мультимедийная система в побывавшем у меня на тест-драйве Renault Austal и электрическом Megane E-tech.

Экран информационно-развлекательной системы.
Экран информационно-развлекательной системы. Фото: Дмитрий Рая

Опциональная стерео-система Bose звучит добротно, но с ростом скорости качество звучания немного ухудшается из-за шума покрышек и ветра. Но в пределах города при скоростях до 70 км/ч вы вряд ли обратите внимание на этот момент.

Понравилась цифровая приборная панель, вид которой можно настроить под свои нужды с помощью расположенных на руле кнопок.

Тихо и экономично

Например, вы можете отслеживать, какой мотор использует автомобиль в конкретный момент или наблюдать, как и когда происходит зарядка батареи. Во время движения по парковке торгового центра или в пробке в 99% процентах случаев машина будет использовать для движения исключительно электротягу.

Технические характеристики Renault Captur E-Tech engineered full hybrid

Длина: 4227 мм

Ширина: 1797 мм

Высота: 1576 мм

Объем двигателя: 1598 cm³

Объем багажника : 305 л (при поднятых спинках задних сидений/1149 л при сложенных спинках)

Суммарная мощность: 107 кВт

Разгон 0-100 км/ч: 10,6 с

Максимальная скорость: 170 км/ч

Расход (согласно WLTP): 4,7 л/100 км

Стоимость протестированного автомобиля: немногим более 34 000 евро

В первые два дня ловил себя на мысли, что дилер что-то напутал и выдал мне электрический Captur, и примерно в то же время с довольно ощутимой вибрацией в работу включался бензиновый мотор. И буквально через несколько секунд он отключался и машина продолжала движение на электричестве.

На приборную панель можно вывести информацию о том, какой из двигателей используется в настоящий момент и когда происходит заряд батареи.
На приборную панель можно вывести информацию о том, какой из двигателей используется в настоящий момент и когда происходит заряд батареи. Фото: Дмитрий Рая

Если говорить о расходе, то среднее значение за время тест-драйва составило менее пяти литров. При этом поездки преимущественно проходили по городу. Во время одной из поездок через центр Таллинна в час пик бортовой компьютер приятно удивил – три литра на сто километров. Причина проста: большая часть пути была преодолена за счет электромотора, что благоприятно сказалось на расходе топлива. Наличие адаптивного круиз-контроля сделает ваши поездки еще более комфортными.

Парящая в воздухе центральная консоль.
Парящая в воздухе центральная консоль. Фото: Дмитрий Рая

Если перевести селектор КПП в режим «B», вы не только сможете еще больше экономить топливо, но и во время поездки пользоваться исключительно педалью газа.

Может, лучше Austral?

Если посмотреть на стоимость гибридной версии Captur, может, возникнуть вопрос: а есть ли смысл покупать столь компактный автомобиль, если можно немного добавить и купить что-то побольше? И тут вас может ждать неприятный сюрприз, поскольку при бюджете около 30 000 евро, вы сможете купить только версию Austral или Arkana с «мягким» гибридом.

В принципе, как показал личный опыт во время тестирования Austral, даже подобный гибрид вполне может быть довольно экономичным. И если вам нужен в первую очередь семейный автомобиль, то Captur с этой задачей, конечно, справится, но надо понимать, что это удобная машина для поездок по городу. Она компактная, благодаря чему вы сможете припарковаться даже в самых сложных условиях.

Renault Austral.
Renault Austral. Фото: Дмитрий Рая

С другой стороны, если на первом месте стоит бюджет, а расход топлива и размеры машины не столь критичны, то тут с Captur сложно соревноваться, поскольку базовая версия с бензиновым двигателем и механической коробкой передач стоит около 19 000 евро. Бензиновая версия с «автоматом» обойдется как минимум в 25 000 евро. Гибридная версия, что побывала у меня на тесте, с учетом всевозможных допопций стоила немногим более 34 000.

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