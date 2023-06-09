Патриарху Кириллу запретили въезд в Эстонию

По словам Цахкна, на этих людей был наложен запрет на въезд, потому что они участвовали в серьезных нарушениях прав человека или способствовали их нарушению. »Патриарх Кирилл является одним из крупнейших носителей и сторонников путинской идеологии, – сказал министр иностранных дел. – Давно пора было внести его в черный список«. Он оправдывал и разжигал войну против Украины».

Цахкна заявил, что людям, поддерживающим вопиющие действия России в Украине, в Эстонии не рады: «Я призываю все страны ввести запрет на въезд для сторонников и исполнителей жестоких преступлений России».

В апреле прошлого года Европарламент уже принял резолюцию, осуждающую роль патриарха в войне России против Украины, а общественная организация «Права человека без границ» обратилась к прокурору Международного уголовного суда с призывом привлечь патриарха Кирилла к ответственности за оправдание, поддержку и подстрекательство к войне.

Запрет на въезд был также применен, в частности, к девяти преследователям и похитителям Кара-Мурзы, которые пока не подпадают под санкции ЕС, а также к лицам, причастным к смерти Сергея Магнитского. «Эстония считает, что преследователи и похитители Кара-Мурзы должны быть включены в международный санкционный режим по правам человека, – сказал Цахкна. – Мы будем продолжать работать над тем, чтобы все политзаключенные в России были освобождены безоговорочно и немедленно, а организаторы репрессий предстали перед судом».