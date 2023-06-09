МНЕНИЕ ⟩ Как спасти EKRE? Мысли в преддверии субботнего съезда партии

Партия EKRE под руководством семьи Хельме загнала себя в угол, как когда-то случилось и с Центристской партией под управлением Сависаара, пишет бывшая член EKRE и молодой политик Хелен Ребане.
В отношении EKRE сейчас звучат точно такие же обвинения, что звучали когда-то и в адрес центристов - что они путинисты, кремлевские агенты и все такое прочее. Как в свое время Сависаар, так и Март, и Мартин Хельме своими высказываниями дали основания для таких обвинений, вне зависимости от того, соответствуют ли они действительности.
Медвежью услугу оказали и затеянные со всеми ссоры - в том числе и с теми, кто никогда не угрожал ни идее эстонского национального государства, ни партии EKRE. До тех пор, пока в партии не сменится руководство, она не станет правящей партией и не сможет реализовать свой истинный потенциал на выборах.
Кандидатуру Эрнитса нужно приветствовать
Очень хорошо, что впервые на съезде партии будет два кандидата на пост председателя - Мартин Хельме и Пеэтер Эрнитс. Но у последнего реальные шансы на победу отсутствуют, ведь Хельме и компания в последние месяцы устроили в партии большую чистку, чтобы избавиться от «диссидентов» и критиков.
Думаю, что Пеэтер понимает это и сам, и что он выставил свою кандидатуру для того, чтобы возникла дискуссия. Увы, дискуссии не возникло; Eesti Päevaleht предложила Мартину провести дебаты между кандидатами в председатели партии, но он отказался. Это подтверждает факт, который я (и многие другие, пожелавшие проанализировать результаты выборов) констатировала при уходе из партии: руководители не хотят обсуждения, дискуссий, не хотят слышать конструктивную критику. Нет человека - нет проблемы.
Неужели семья Хельме на самом дела настолько сильна, что ее члены точно знают, как делать политику и как вести за собой партию? Осмелюсь поспорить с этим.
Как уже было написано выше, в политике они сумели полностью загнать себя в угол. Если говорить об управлении партией, нужно исходить из таких принципов: хороший руководитель окружает себя людьми, которые умнее его самого, глупый руководитель окружает себя еще большими глупцами, чтобы самому казаться поумнее. Поскольку нынешний председатель партии ничьих советов слушать не хочет, он окружил себя в большинстве своем людьми, которые не осмеливаются или не хотят ему что-то говорить, и при вынесении решений просто радостно поднимают руки, не анализируя, что эти решения могут за собой повлечь. Однако такой тип управления тормозит развитие партии.
Будущее EKRE
Если говорить о будущем партии, то фактом является то, что молодежь и есть наше будущее. EKRE обвиняет другие партии в том, что они набирают себе в качестве советников т. н. политических бройлеров, которые не видели жизни. Хотя это и справедливо в отношении некоторых молодых людей, я осмелюсь утверждать, что иной молодой человек оказывается умнее и больше видевшим в жизни, что некоторые «пожизненные» участники системы.
У молодежи есть желание учиться и проявлять себя, молодые люди предпринимают куда больше усилий, чем те, кто просто хочет заработать себе прибавку к пенсии. Где еще молодой человек мог бы подготовить себя к работе политика, если не под руководством топ-политика, который показывает ему, как работают государственные структуры и как осуществляется в действительности государственное управление?
В партии часто говорится «нам надо больше молодежи», но как к ней относятся? Молодые люди годятся разве что для раздачи угощений в палатках, ну и для сидения где-то в руководстве региональных отделений. Квоты выполнены, у нас есть молодежь на постах!
Если же молодые члены партии начинают выражать свое мнение или, не дай бог, куда-то баллотироваться, их сразу начинают демонизировать и отодвигать в сторону. Нет разницы, насколько благородным или целеустремленным оказывается молодой человек: в свете всего вышесказанного более разумным выглядит продолжать заниматься своей профессиональной работой - делать карьеру, зарабатывать деньги, строить дом, создавать семью.
На фоне всего этого нельзя забывать, что партия EKRE-типа для Эстонии жизненно необходима. Члены партии и ее сторонники появляются у партии не благодаря харизме Мартина Хельме, а благодаря подлинным национальным принципам, которые либералы начинают топтать все наглее. В Эстонии нет другой партии, которая так решительно выступала бы за свободу слова, за личную свободу, за прямую демократию. Конечно, в части свободы слова это больше происходит только лишь на уровне политических сигналов; в самой партии свободное слово не звучит.
Глядя на кандидатов съезда EKRE, можно сказать, что ничего не изменится. Председателем останется Мартин Хельме, который на основании растущей поддержки получит подтверждение, что он все всегда делает правильно. У вице-председателей останутся те же имена. В правлении могут появиться новые лица, но, к сожалению, в одиночку они не смогут ничего изменить. Единственное, что могло бы спасти будущее EKRE, это руководитель со свежими взглядами, инклюзивный и ориентированный на молодежь, и чья фамилия не Хельме. Кто-то, кто ценит лояльность принципам EKRE выше, чем лояльность председателю партии.