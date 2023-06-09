МНЕНИЕ ⟩ Как спасти EKRE? Мысли в преддверии субботнего съезда партии

Неужели семья Хельме на самом дела настолько сильна, что ее члены точно знают, как делать политику и как вести за собой партию? Осмелюсь поспорить с этим.

Как уже было написано выше, в политике они сумели полностью загнать себя в угол. Если говорить об управлении партией, нужно исходить из таких принципов: хороший руководитель окружает себя людьми, которые умнее его самого, глупый руководитель окружает себя еще большими глупцами, чтобы самому казаться поумнее. Поскольку нынешний председатель партии ничьих советов слушать не хочет, он окружил себя в большинстве своем людьми, которые не осмеливаются или не хотят ему что-то говорить, и при вынесении решений просто радостно поднимают руки, не анализируя, что эти решения могут за собой повлечь. Однако такой тип управления тормозит развитие партии.

Будущее EKRE

Если говорить о будущем партии, то фактом является то, что молодежь и есть наше будущее. EKRE обвиняет другие партии в том, что они набирают себе в качестве советников т. н. политических бройлеров, которые не видели жизни. Хотя это и справедливо в отношении некоторых молодых людей, я осмелюсь утверждать, что иной молодой человек оказывается умнее и больше видевшим в жизни, что некоторые «пожизненные» участники системы.