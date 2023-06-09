Бульвар Рявала в Таллинне с завтрашнего дня превратится в фестивальную площадку

Из-за масштабных дорожных работ автомобильное движение и на бульваре Рявала стало довольно редким, поэтому фестиваль, который продлится с 10 да 18 июня, не окажет большого влияния на ситуацию с транспортом в Таллинне. Первый фестиваль городского пространства прошел там же в августе прошлого года, и тогда, как и сейчас, его организовали социал-демократы.