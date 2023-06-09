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Бульвар Рявала в Таллинне с завтрашнего дня превратится в фестивальную площадку

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Организаторами фестиваля городского пространства являются вице-мэр Мадле Липпус, председатель горсобрания Евгений Осиновский и советник по ночной жизни Таллинна Наталие Метс в фестивальной зоне на бульваре Рявала.
Организаторами фестиваля городского пространства являются вице-мэр Мадле Липпус, председатель горсобрания Евгений Осиновский и советник по ночной жизни Таллинна Наталие Метс в фестивальной зоне на бульваре Рявала. Фото: Kermo Benrot

На бульваре Рявала в Таллинне вновь пройдет фестиваль городского пространства Tulevik on täna/v (игра слов, «Будущее – сегодня/улица» – прим. пер.), который превратит автомагистраль в удобное место, где все люди могут проводить время около десяти дней.

Из-за масштабных дорожных работ автомобильное движение и на бульваре Рявала стало довольно редким, поэтому фестиваль, который продлится с 10 да 18 июня, не окажет большого влияния на ситуацию с транспортом в Таллинне. Первый фестиваль городского пространства прошел там же в августе прошлого года, и тогда, как и сейчас, его организовали социал-демократы.

Управление дорожным движением во время Таллиннского городского фестиваля пространства

На время проведения фестиваля городского пространства будут закрыты:

Бульвар Рявала на участке между улицами Кентманни и Лембиту, полоса движения на улице Кентманни в направлении бульвара Эстония на участке между бульваром Рявала и улицей Сакала, и улица Кроони

с 19.00 9 июня до 20.00 19 июня.

  • Закрытый участок улицы
  • Участок улицы Кроони с двусторонним движением для обеспечения доступа
  • Возможный объезд до улицы Лембиту
  • На улице Кентманни открыта одна полоса с односторонним движением
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