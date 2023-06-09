Видео погони ⟩ Полиция показала, как ловила двух водителей-лихачей. Их ждало суровое наказание

Решением Тартуского уездного суда двух водителей, которые гоняли по дорогам Южной Эстонии, приговорили к реальному заключению, а в качестве дополнительного наказания они были лишены водительских прав.
В понедельник, 5 июня, полицейский патруль в Йыгевамаа заметил движущийся им навстречу автомобиль BMW, скорость которого составила около 170 км/ч. «Как только правонарушитель заметил полицейский автомобиль, он решил ускориться и, пытаясь уйти от ответственности, резко свернул на второстепенную дорогу и спрятался в лесу. Конечно, этот маневр не дает водителю никакого преимущества, и полицейский патруль в считаные секунды обнаружил автомобиль на лесной дороге», - рассказал руководитель информационной группы Тартуского отделения полиции Тайво Рози.
Он добавил, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. «Его задержали и доставили прямо в Тартускую тюрьму. На судебном заседании, которое состоялось на следующий день после задержания, его приговорили к 15 суткам ареста за нарушение ПДД, а в качестве дополнительного наказания лишили водительских прав на восемь месяцев», - уточнил Рози.
Еще один нарушитель правил дорожного движения был пойман полицией в тот же день в Тартумаа, когда 18-летний молодой человек, у которого ранее не было наказаний, решил на шоссе проверить техническое состояние своего автомобиля.
«Кажется странным, но именно так молодой человек оправдывал свое правонарушение. Якобы в его автомобиле возникла какая-то неожиданная техническая неисправность, которую он попытался проверить резким ускорением. К сожалению, он так сильно разогнался, что тест-драйв для начинающего водителя закончился в Тартуской тюрьме», - рассказал полицейский.
Он добавил, что водительские права молодой человек получил только в начале мая, но теперь ему предстоит отбыть назначенное судом наказание и из-за необдуманного поступка минимум полгода побыть без прав.
Рози отметил, что превышение скорости и вождение в нетрезвом виде, несомненно, являются одними из самых опасных нарушений правил дорожного движения. «Лишь сам факт того, что в один день в зоне ответственности Тартуского отделения полиции были пойманы два таких опасных нарушителя ПДД, вызывает тревогу. К счастью, трагических последствий в этот раз не произошло, и остается только надеяться, что назначенные наказания повлияют на водителей, чтобы в будущем они вели себя более образцово на дорогах», - добавил он.
«Поскольку предстоящий летний сезон будет сопровождаться каникулами и отпусками, очевидно, что на дорогах и улицах мы будет наблюдать больше водителей, чем обычно. Поэтому просим всех участников дорожного движения вести себя ответственно и быть бдительными. Вы можете быть уверены, что полиция не отдыхает и мы ведем надзор вне зависимости от времени года. Чтобы летний период прошел для всех нас максимально беззаботно, мы сделаем все возможное, чтобы отстранить от вождения пойманных опасных водителей», - подчеркнул Рози.