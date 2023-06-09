Видео ⟩ Один из лучших в мире прыгунов с трамплина пережил ужасное падение

Во вторник Гранеруд прыгал в Лиллехаммере, но в момент одного из прыжков потерял лыжу, упал на покрытие из искусственной травы и проскользил к подножию горы.

«Помню, что потерял правую лыжу, а вот как летел с горы не помню. Не знаю, то ли из-за адреналина картинка смазана, или просто я ее забыл», - прокомментировал Гранеруд норвежской телерадиовещательной компании NRK.

Хотя Гранеруд в момент интервью был на костылях, по его словам, особо серьезных травм он не получил. 27-летний спортсмен беспокоится о предстоящем сезоне.

С нового сезона прыгуны с трамплина будут соревноваться в комбинезонах, которые уже и меньше нынешних. Это означает, что несущая поверхность во время полета уменьшится, и для того, чтобы достичь прежней длины прыжка, потребуется приложить большее усилие.

«Прыжки с трамплина стали опаснее. У нас должна быть выше скорость, больше высота и более жесткое приземление, чтобы достичь прежней длины прыжка. Я не слишком этому рад. Хоче, чтобы это было для меня по возможности безопасным, чтобы смог прыгать как можно больше», - сказал победитель серии Кубка мира прошлого года.