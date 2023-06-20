Глава Ассоциации белорусов Эстонии: из-за войны нам отказывают на всех уровнях, но мы все понимаем

Но принять это сложно, потому что направление, которым мы занимаемся, никак не способствует агрессии. Но объяснить это очень трудно. К сожалению, не в наших силах остановить войну. Я тоже здесь живу, я получила гражданство за особые заслуги, именно за ту интеграционную деятельность, которой я занималась. Но сейчас я не могу остановить то, что без меня затеяно. Нас не спросили - и никогда не спросят.

Наступил момент, когда не хотят, чтобы звучали хорошие слова не только о белорусах, но и о диаспоре в целом. Сейчас очень непростые времена для белорусской диаспоры. С офисом у нас проблема. Потому что если раньше хоть как-то город мог помогать, на какую-то копейку, то уже лет пять вообще никак не помогает. Что-то в интеграционных процессах нарушается. Но уничтожая одно, вы другое не растите.

Согласно данным Департамента статистики на 2023 года в Эстонии проживает 11 562 белоруса.

- Получается, что если раньше была какая-то финансовая поддержка, то сейчас она полностью прекратились?