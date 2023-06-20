Глава Ассоциации белорусов Эстонии: из-за войны нам отказывают на всех уровнях, но мы все понимаем

Как живет белорусская община в Эстонии? Что изменилось за последние годы? Что будет с Беларусью? Обо всем этом в интервью Rus.Postimees рассказала Нина Савинова, руководитель Ассоциации белорусов Эстонии и член Круглого стола при Министерстве культуры.
Нелегитимная победа Лукашенко на выборах президента Республики Беларусь, а затем и его поддержка развязанной Россией войны против Украины поделили жизнь белорусской общины в Эстонии на до и после. Насколько серьезны эти перемены?
- Что из себя представляет белорусская община в Эстонии? Чем она занимается?
- В самом начале это была белорусская организация «Бацькаўшчына», которая была организована в 1995 году. Это была единичная организация, а с 2003 года появилась зонтичная Ассоциация белорусов Эстонии, которая объединила все организации по Эстонии - из Силламяэ, Нарвы, Таллинна, Пярну.
Живущие здесь этнические белорусы помогали, спонсировали. Проводились большие мероприятия. Из Беларуси приезжали художники, литераторы, деятели культуры. Молодежь создавала мероприятия, свою этномузыку.
Одним из последних был проект «Белорусское подворье обнимает эстонский хутор». Мы классно проводили это мероприятие на Сааремаа, в Пярну и на острове Хийумаа. Мы обменивались и рецептами национальными блюд, и фольклором, и народными ремеслами, и программами, и мастер-классами.
И вот следующий проект мы хотели провести в Виймси в Музее под открытым небом, но в прошлом году нам, к сожалению, отказал старейшина Виймси. Сказали, что, увы, но ввиду политической ситуации они не могут обниматься с белорусами. Мало ли, подумают что-то не то. Люди хотят, горят, но, к сожалению, нам отказали.
- То есть деятельность потихоньку угасает?
- Деятельность не угасает, мы можем собраться, мы можем попеть, поплясать у себя, например, почитать стихи. Мы существуем для этого, чтобы узнать друг друга лучше. Но да, в различных проектах нам отказывают. Мы все-таки белорусская ассоциация. Все понимают из-за чего - война в Украине: Беларусь и Россия это как бы наши враги, и я это понимаю.
Но принять это сложно, потому что направление, которым мы занимаемся, никак не способствует агрессии. Но объяснить это очень трудно. К сожалению, не в наших силах остановить войну. Я тоже здесь живу, я получила гражданство за особые заслуги, именно за ту интеграционную деятельность, которой я занималась. Но сейчас я не могу остановить то, что без меня затеяно. Нас не спросили - и никогда не спросят.
Наступил момент, когда не хотят, чтобы звучали хорошие слова не только о белорусах, но и о диаспоре в целом. Сейчас очень непростые времена для белорусской диаспоры. С офисом у нас проблема. Потому что если раньше хоть как-то город мог помогать, на какую-то копейку, то уже лет пять вообще никак не помогает. Что-то в интеграционных процессах нарушается. Но уничтожая одно, вы другое не растите.
Согласно данным Департамента статистики на 2023 года в Эстонии проживает 11 562 белоруса.
- Получается, что если раньше была какая-то финансовая поддержка, то сейчас она полностью прекратились?
- Нет, не полностью. Фонд интеграции все-таки помогает. Он всегда спрашивает, как мы живем, что нам надо, обсуждает какие-то программы. Так как у нас зонтичная организация, мы подписываем договор на три года, и получаем какие-то небольшие деньги на деятельность. Это еще пока остается. Но государственные средства идут из кармана в карман. И этих интеграционных денег хватает на три месяца.
- Как вы сами считаете, изменилось ли отношение к белорусам?
- У людей - нет. Изменилось отношение политиков. Раньше удавалось договариваться, находить точки соприкосновения, создавать культурную программу, совместные проекты, все это как-то двигалось. Сейчас этого даже близко нет. Даже заикаться об этом невозможно. Ни на уровне города, ни на уровне Министерства культуры, ни правительства. Это даже не обсуждается.
Я никогда сильно не надеялась на посольство Беларуси здесь, потому что, к сожалению, чиновники, которые сюда приезжали, просто строили свою карьеру. Сейчас, может быть, и есть желание у посольства каким-то образом поучаствовать в мероприятиях, но это невозможно: если я, не дай бог, приму какую-то копейку от посольства, я сразу же попаду в черный список, потому что это будет выглядеть так, что я получаю дотацию от страны-агрессора. Поэтому, естественно, ни о каких деньгах разговора быть не может. Да и посольства здесь нет, только консул. Поэтому со всех сторон вот такая вот неприятная ситуация.
Если есть возможность хоть что-нибудь сказать о своей деятельности, о белорусской диаспоре, о талантливых белорусах в Эстонии, я это делаю. Наверное, наступает другой период. Но могу сказать, что, конечно, хочется, чтобы даже в такие трудные времена, когда идет война и горе для всех, скрипки не замолчали.
- Какое будущее ждет Ассоциацию? Есть ли какие-то планы?
- Я обязательно буду продолжать участвовать в этой организации, и тем более ею занимаются и наши, живущие в Эстонии, белорусы. Сюда приезжает - по стартапам и не только - много молодежи, айтишников. Мы перейдем на какой-то новый этап, и мы обязательно будем находить контакты со схожими европейскими организациями. В планах много разных проектов. Мы обязательно будем что-то делать.
- То есть деятельность все-таки будет продолжаться, несмотря ни на что?
- Конечно, я думаю, что, может быть, будет использован и мой опыт, но я буду обязательно опираться на опыт молодых, потому что время изменилось. Главное, чтобы мы не ошиблись в нашей конечной цели. Мы не будем кричать, мы займемся делом.
Мы находим какие-то другие пути. Поэтому, конечно же, да, я в этом не сомневаюсь. Все встанет на свои места. Если, конечно, мир не изменится окончательно.
- Есть у вас какие-то прогнозы относительно будущего Беларуси?
- Я не могу ручаться, но я знаю свой народ. Я уважаю его за те качества, которые у него есть. Каждый надеется сам на себя. Это очень трудолюбивые люди. Они никогда не претендовали ни на чье чужое. Они свое сберегали. Молодежь понимает, оглядываясь вокруг, что происходит. Я не раз участвовала во встречах с молодежью: они не хотят, абсолютно никто не хочет, превращать свою красивую Беларусь в руины.
В Беларуси будет найден компромисс, будут учтены интересы той части населения, которая сегодня готова выходить на площадь. Наверное, без Лукашенко. Я верю в белорусов, в их разум и опыт, и надеюсь, что там все станет на свои места. Слава богу, что они сохраняют выдержку, спокойствие. Сердце бьется у белорусов ровно. Это терпеливый народ. Им необходимо все это перетерпеть.
- Как вы считаете, Лукашенко долго еще останется? Изменится что-то после его ухода?
- После ухода каждого что-то меняется. Будет ли лучше? Наверное, будет. Во главе Беларуси должен стать грамотный, умный, толерантный, знающий свой народ и страну человек. Я точно знаю, что такой будет. Будет обязательно. И Лукашенко уйдет. Он уйдет и уйдет без войны, без боя. Он уже шашкой помахал, вокруг дворца побегал. Все сценарии пройдены. Главное только, чтобы мир не покатился по наклонной.