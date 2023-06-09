Ой! Дзюба вновь отличился – в интернете появились интимные видео футболиста

В интернет вновь утекли интимные видео с футболистом «Локомотива» Артемом Дзюбой. В своем телеграм-канале их выложила бьюти-блогер Милана Петрова, которая утверждает, что футболист отправлял эти видео своей украинской любовнице, сообщает РБК-Спорт. Артем Дзюба уже попадал в скандал с интимными записями в конце 2020 года.
По словам Петровой, «украинцы слили ей полный архив видео, которые Дзюба отправлял своей украинской любовнице».
Интимное видео с Дзюбой появились в интернете уже во второй раз. Впервые это произошло в ноябре 2020 года. После того скандала Станислав Черчесов, возглавлявший тогда сборную России, решил не вызывать форварда на несколько матчей национальной команды. Он объяснял это желанием оградить спортсмена от негатива.
Когда эти видео были сняты, неизвестно.