Ой! Дзюба вновь отличился – в интернете появились интимные видео футболиста

Интимное видео с Дзюбой появились в интернете уже во второй раз. Впервые это произошло в ноябре 2020 года. После того скандала Станислав Черчесов, возглавлявший тогда сборную России, решил не вызывать форварда на несколько матчей национальной команды. Он объяснял это желанием оградить спортсмена от негатива.