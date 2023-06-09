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Фото ⟩ Тяжелая авария с участием пяти автомобилей возле аэропорта: ребенка доставили в больницу

rus.postimees.ee
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Во второй половине дня возле Таллиннского аэропорта в направлении центра города произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате чего образовалась пробка, растянувшаяся за пределы города.

По предварительной информации полиции, водитель автомобиля Nissan совершал правый поворот из аэропорта на Тартускую дорогу, но не убедился в безопасности поворота и врезался в автомобиль BMW, направлявшийся в центр города. Затем произошло столкновение, которое привело к цепной аварии. Один ребенок с места происшествия был доставлен в больницу для медицинского осмотра. Другие люди в аварии не пострадали.

По данным полиции, движение на месте происшествия по-прежнему затруднено. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

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