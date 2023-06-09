Госсуд счел задержание Айна Сеппика противозаконным

В обнародованном в пятницу постановлении Госсуд заявил, что задержание Айна Сеппика по подозрению в преступлении 4 января прошлого года и использование наручников были незаконными, и постановил выплатить ему в качестве компенсации 303 евро.
Госсуд прежде всего подчеркнул, что, согласно Конституции, у каждого есть право на свободу и личную неприкосновенность. Кроме того, Конституция и опирающиеся на нее законы содержат исчерпывающий перечень случаев, в которых человека можно лишать свободы. Но в этом уголовном деле уездный и окружной суды фактически не установили конституционную основу для задержания.
Госсуд также не согласился с объяснением, которое Госпрокуратура дала задержанию Сеппика. Госпрокуратура в том числе утверждала, что хотела предупредить риск устранения или изменения цифровых доказательств. В то же время, по оценке Госсуда, материалы уголовного дела не подтверждают столь высокую степень риска для сохранности вещественных доказательств, чтобы для его снижения было необходимо задержать Сеппика.