Госсуд счел задержание Айна Сеппика противозаконным

Госсуд прежде всего подчеркнул, что, согласно Конституции, у каждого есть право на свободу и личную неприкосновенность. Кроме того, Конституция и опирающиеся на нее законы содержат исчерпывающий перечень случаев, в которых человека можно лишать свободы. Но в этом уголовном деле уездный и окружной суды фактически не установили конституционную основу для задержания.