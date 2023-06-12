ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Размер важен: от минимальной зарплаты после коммуналки на покушать денег нет!

C 1 января 2023 года ставка минимальной заработной платы в Эстонии составляет 725 евро, а ставка минимальной почасовой оплаты достигла 4.30 евро. Хотя такое увеличение привело к росту показателей средней зарплаты, пенсий и пособий, сохраняющиеся высокие темпы инфляции, по словам многих, сводят его на нет. Хватает ли сегодня минимальной зарплаты на жизнь и стоит ли от ее ставки рассчитывать остальные выплаты государства, Rus.Postimees спросил у жителей Эстонии.
Надежда Зыкова, бухгалтер (Таллинн)
- Достаточно ли минимальной зарплаты для приемлемого уровня жизни?
- Минимальной зарплаты на жизнь одному человеку у нас хватает. Но если у вас дети, то вы попадаете под лавину трат: садик, кружки, детское питание и так до бесконечности. Пособия я получаю, повысили на 10 евро, что тоже хорошо. Но нужно исходить из реальности, а она очень дорогая. Я не могу подойти к работодателю и попросить прибавки на том основании, что у нас инфляция и каждый месяц ценники в магазинах растут, тарифы растут, а зарплата не меняется весь год. Расчет всех пособий надо вести от средней зарплаты, а не от минимальной.
- Где взять средства для выплаты пособий из расчета от средней зарплаты?
- Нужно грамотно думать о налогообложении. С одной стороны нельзя всех, кто зарабатывает выше среднего, считать богатыми и увеличивать с них налог, с другой стороны, надо учитывать, что, например, собственник бизнеса и наемный работник - это не одно и тоже. Собственнику можно нагрузку увеличить, если это будет его мотивировать иметь больше прибыли. Прибыль и зарплата - это разный уровень жизни. Таким образом можно частично решить проблему увеличения детских пособий.
Олег Богданов, инженер (Тарту)
- Достаточно ли минимальной зарплаты для приемлемого уровня жизни?
- Недостаточно. Минимальная зарплата не решает те вопросы, которые она должна решать, и не является достаточным финансовым базисом, каким была задумана. Поднимаются цены в магазинах, поднимут налог с продаж и все это делает рост минимальной зарплаты бессмысленным. Хватает впритык.
- Какова должна быть сумма минимальной зарплаты?
- Должна быть минимальная зарплата на уровне 1400 -1500 евро в месяц, чтобы жить можно было, а так - это не жизнь, а выживание. У нас очень высокая инфляция по сравнению с экономической ситуацией в других странах. И тенденция не к снижению цен, а к повышению. В будущую осень и зиму, мне кажется, тарифы на энергию тоже вырастут, потому что у нас никогда ничего не дешевеет, а наоборот.
Май Лихт, музейный кассир (Таллинн)
- Довольны ли вы уровнем минимальной зарплаты?
- Я довольна. Может, минимальная зарплата для работающих и маловата, но я работаю два дня в неделю и пенсию еще получаю, так что мне хватает.
- Справедливо ли, что расчет пенсий и пособий основывается на минимальной зарплате?
- Не думаю. Мне кажется, что нам нужно отдельно рассчитывать помощь пенсионерам, отдельно для многодетных семей, отдельно инвалидам. Мне очень горько наблюдать, когда одинокие мамы с двумя детьми платят свои жалкие евро, чтобы детки прошли в музей. У нас до восьми лет бесплатно, а потом 3 евро, а для взрослых - 5 евро. Хочется, чтобы одиноким мамам больше было помощи из расчета от средней зарплаты, а не от минимальной.
Калле Тресс, бармен (Нарва)
- Достаточно ли минимальной зарплаты для приемлемого уровня жизни?
- Конечно же, нет. Минимальная зарплата должна покрывать основные потребности человека в месяц, а этого нет. По сравнению с другими странами Евросоюза наша минимальная зарплата могла бы быть намного больше. Сейчас ее хватает на то, чтобы только покушать.
- Каким уровнем минимальной зарплаты вы были бы довольны?
- Многое зависит от политической воли и желания самих политиков. Есть партии, которые говорят открыто о необходимости повышения минималки, но сами они не вошли в коалицию, а договориться с нынешней им не удается. А я помню, как на выборах рассказывали о минимальных 1000 евро. Да, в планах у правительства к 2026 году поднять минималку до 1000 евро, но верится с трудом. Я был бы доволен, но слишком сложная политическая и экономическая ситуации в мире отражается и на нашей стране, и на нашем кармане.
Анна Яременко, педагог (Таллинн)
- Довольны ли вы уровнем минимальной зарплаты?
- Нет. За год цены очень сильно выросли на все самое необходимое. Минимальная зарплата не покрывает всех трат, надо иметь либо полную занятость, либо дополнительную работу.
- Справедливо ли, что расчет пенсий и пособий основывается на минимальной зарплате?
- Считаю, что пособия, выплаты, пенсии должны рассчитываться отдельно от минимальной зарплаты, потому что ее объем не успевает закрыть инфляцию, а тем, кто живет на пособие и пенсии, намного труднее найти дополнительный доход, нежели тем, кто получает минималку. Исходить нужно из расходов таких людей, а не из размера минимальной зарплаты.
- Какова должна быть сумма минимальной зарплаты?
- У каждой семьи свои понятия о достатке, но 2500 было бы достаточно для минимальной зарплаты, если семья состоит из двух взрослых и трех детей. Я слышала, что к 2026 году нам сделают 1000 евро, но этого будет уже мало, потому что инфляция уже сейчас очень высокая.
Анна Маасинг, завхоз (Кохтла-Ярве)
- Справедливо ли, что расчет пенсий и пособий основывается на минимальной зарплате?
- В том виде, в котором она сейчас - нет. Я считаю, что раз у нас пенсии и пособия привязаны к минимальной зарплате, то она должна учитывать интересы всех. Здесь не только те, кто работает на низкооплачиваемой работе или на половине ставки числится, но и многодетные семьи, и пенсионеры, и инвалиды, и даже студенты. Все отталкивается от минимальной суммы зарплаты. А вот как высчитать тот объем продуктов и товаров, который необходим разным категориям граждан? Пенсионеру нужно одно, ребенку другое, студенту третье. Есть тут у государства непонимание.
- Довольны ли вы уровнем минимальной зарплаты?
- Мне кажется, что минимальная зарплата маленькая, и поэтому на нее сложно выжить. Она должна быть не ниже прожиточного минимума, но такое ощущение, что она ниже. Цены очень выросли за последний год. Не так, как выросла зарплата. За инфляцией она не успевает.
Наталья Сарапуу, работник торговли (Таллинн)
- Достаточно ли минимальной зарплаты для приемлемого уровня жизни?
- Минимальная зарплата в 720 евро не может прокормить никого. Сейчас такие цены, что после того, как оплатил коммуналку, то на покушать денег уже нет. Обычной-то на многое не хватает, а вы про минимальную спрашиваете.
- А на что престало хватать вам обычной зарплаты?
- На себя не хватает. С осени прошлого года позволить что-то вне необходимого набора продуктов и чего-то из товаров для дома я себе не могу. Прошлым летом хлеб стоил 69 центов, а сейчас 1 евро 49 центов, и как на это реагировать? Ни минималка не выросла в два раза, ни обычная зарплата не выросла, а хлеб вырос.
- Должен ли расчет пенсий и пособий основываться на минимальной зарплате?
- Все должно быть отдельно. Минимальная зарплата так медленно растет, что это уже никому не помощь. Не надо от нее отталкиваться. Пенсионеры должны получать свой коэффициент, многодетные свой, инвалиды свои пособия.
Хельда Вёэ, портниха (Тарту)
- Довольны ли вы уровнем минимальной зарплаты?
- Я раньше получала 660 евро, в этом году стала получать добавку 118 евро, и получается, что на прошлые 660 я жила лучше. Я могла откладывать 100 евро каждый месяц, а теперь с 778 я отложить не могу. Что это значит? Что денег платит государство больше, а цены еще больше, и по факту мы беднеем. Раньше на минимальной зарплате людям как-то хватало, а сейчас только смотрят на скидки. Если нет скидок на еду, то уже не берут. Люди перестают ездить отдыхать в тепло, берут кредиты, используют накопления. Я во многом себе отказываю, даже в театр хожу пару раз в год. Но не все так плохо для всех и везде. Я понимаю, что в Тарту жизнь дешевле, в Нарве еще дешевле, чем в Таллинне. Есть с чем сравнивать.
- Должен ли расчет пособий основывается на минимальной зарплате?
- Государство лучше разбирается в этом вопросе: кому помогать, как и сколько платить. Я не понимаю тех людей, которые постоянно недовольны и попрошайничают у бюджета, а сами ничего не делают. Таким всегда и всего будет мало. Конечно, есть те, кто нуждается, но это надо смотреть в каждом конкретном случае. В этом вопросе я государству доверяю.
Комментарий автора
В конце мая правительство, лидеры профсоюзов и работодатели подписали принципиальное соглашение о ставке минимальной зарплаты в Эстонии, которая к 2027 году увеличится до 50% от средней зарплаты по стране. Согласно подписанным намерениям, минимальная зарплата в Эстонии в 2024 году увеличится до 42,5% от средней зарплаты, в 2025 году до 45%, в 2026 году еще на 2,5% и в 2027 году достигнет 50% от средней зарплаты.
По словам главы Центрального союза профсоюзов Яан-Хендрика Тоомеля, точная сумма минимальной зарплаты в 2024 году будет согласовываться Центральным союзом профсоюзов и Центральным союзом работодателей на традиционных переговорах, которые ежегодно проходят осенью и потом утверждаться кабинетом министров.
«Какой именно будет минимальная заработная плата в следующем году, станет ясно осенью, но есть уверенность, что низкие зарплаты будут расти быстрее, чем средние», - отметил в своем интервью ЕРР Яан-Хендрик Тоомель.
Сейчас минимальная заработная плата в Эстонии составляет 39% от средней зарплаты по стране и ровна 725 евро. При такой ставке средняя пенсия составляет 703 евро, а для людей, достигших возраста получения пенсии по старости в 704 евро, применяется освобождение от подоходного налога.
Увеличение ставки минимальной заработной платы в 2023 году привело к росту зарплат в частном и государственном секторах, увеличению таких пособий, как родительская компенсация, оплата отпуска по уходу за ребенком.
Также рост минимальной зарплаты стимулирует увеличение пособий и компенсаций, выплачиваемых органами местного самоуправления, например людям с ограниченными возможностями, а также влияет на цены предлагаемых услуг, таких как плата за место в детском саду. Однако к ставке минимальной зарплаты привязано не все. С этого года она не влияет на минимальную сумму алиментов.
Увеличение ставки минимальной зарплаты осуществляется в рамках общеевропейской экономической политики. Благодаря росту минимальной зарплаты до 725 евро выросли и налоговые поступления в государственный бюджет, объем которых составит к концу года около 16 миллионов евро.
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