ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Размер важен: от минимальной зарплаты после коммуналки на покушать денег нет!

- На себя не хватает. С осени прошлого года позволить что-то вне необходимого набора продуктов и чего-то из товаров для дома я себе не могу. Прошлым летом хлеб стоил 69 центов, а сейчас 1 евро 49 центов, и как на это реагировать? Ни минималка не выросла в два раза, ни обычная зарплата не выросла, а хлеб вырос.

Хельда Вёэ, портниха (Тарту)

- Я раньше получала 660 евро, в этом году стала получать добавку 118 евро, и получается, что на прошлые 660 я жила лучше. Я могла откладывать 100 евро каждый месяц, а теперь с 778 я отложить не могу. Что это значит? Что денег платит государство больше, а цены еще больше, и по факту мы беднеем. Раньше на минимальной зарплате людям как-то хватало, а сейчас только смотрят на скидки. Если нет скидок на еду, то уже не берут. Люди перестают ездить отдыхать в тепло, берут кредиты, используют накопления. Я во многом себе отказываю, даже в театр хожу пару раз в год. Но не все так плохо для всех и везде. Я понимаю, что в Тарту жизнь дешевле, в Нарве еще дешевле, чем в Таллинне. Есть с чем сравнивать.