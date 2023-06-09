Фото и видео ⟩ Урмас Рейнсалу представил книгу о работе на посту министра иностранных дел во время войны

В ней политик рассказывает о работе на посту министра иностранных дел в первый год войны, о противостояниях в дипломатии и о том, как формировалась эстонская и западная политика сопротивления российской агрессии.

Что следовало бы сделать Западу, чтобы выиграть войну? Достаточно ли того, что уже было предпринято? Рейнсалу также рассказывает о своих поездках в Украину в разгар военных действий, а также о критических моментах на международных совещаниях.