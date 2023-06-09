Министр культуры финансировала благодарственные мероприятия из средств, выделенных Рийгикогу

В объяснении она написала, что это были благодарственные мероприятия и что она встречалась с избирателями.

Министр культуры объяснила Äripäev, что мероприятия проходили в клубе Uus Laine с февраля по апрель и на них присутствовали волонтеры, помогавшие ей в предвыборной кампании, люди, которые ее консультировали, и избиратели.