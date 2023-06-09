Министр культуры финансировала благодарственные мероприятия из средств, выделенных Рийгикогу

Министр культуры Хейди Пурга (Партия реформ) в период с февраля по апрель организовала несколько мероприятий на общую сумму более 2 000 евро, оплаченных налогоплательщиком. Среди мероприятий были и встречи, связанные с предвыборной кампанией в Рийгикогу, пишет Äripäev.
В объяснении она написала, что это были благодарственные мероприятия и что она встречалась с избирателями.
Министр культуры объяснила Äripäev, что мероприятия проходили в клубе Uus Laine с февраля по апрель и на них присутствовали волонтеры, помогавшие ей в предвыборной кампании, люди, которые ее консультировали, и избиратели.
Подробнее читайте в статье Äripäev.