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Министр культуры финансировала благодарственные мероприятия из средств, выделенных Рийгикогу

rus.postimees.ee
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Министр культуры Хейди Пурга.
Министр культуры Хейди Пурга. Фото: Madis Veltman

Министр культуры Хейди Пурга (Партия реформ) в период с февраля по апрель организовала несколько мероприятий на общую сумму более 2 000 евро, оплаченных налогоплательщиком. Среди мероприятий были и встречи, связанные с предвыборной кампанией в Рийгикогу, пишет Äripäev.

В объяснении она написала, что это были благодарственные мероприятия и что она встречалась с избирателями.

Министр культуры объяснила Äripäev, что мероприятия проходили в клубе Uus Laine с февраля по апрель и на них присутствовали волонтеры, помогавшие ей в предвыборной кампании, люди, которые ее консультировали, и избиратели.

Подробнее читайте в статье Äripäev.

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