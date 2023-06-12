Главреды независимых изданий, входящих в Эстонский союз медиапредприятий, в совместном заявлении указывают на недальновидность намерений коалиции повысить ставку налога с оборота для СМИ. Среди прочего обращается внимание на странность ситуации, когда коалицией говорится о важности борьбы с российской пропагандой, и этой же коалицией ставятся препятствия действенным шагам в этой борьбе.
ГЛАВРЕДЫ НЕЗАВИСИМЫХ СМИ ⟩ Налоговая реформа Каи Каллас усилит влияние пропаганды и зарубежных каналов
Сменяемость политической власти, критика оппозиции в адрес правительства, активность гражданского общества, ответственность и прозрачность государственной власти очевидным образом связаны с силой свободной и независимой от государства журналиcтики. Вопреки неравной конкуренции, свобода и качество эстонской журналистики соответствуют абсолютному мировому топ-уровню.
Как следует из недавнего отчета за последний финансовый год, как развивающие общегосударственную журналистику медиапредприятия, так и региональные издания действуют с экономической убыточностью; среди причин этого - утекающие рекламные деньги, недостаточная государственная поддержка, запрещенная конкуренция, а также возмутительный рост цен на бумагу и другие ресурсы.
За вычетом отдельных прибыльных медиапредприятий, большинство работает в минус или на грани минуса. Решение правящей коалиции поднять налог с оборота с 5 до 9 процентов обойдется примерно в 100 журналистских рабочих мест из нынешних 850 - такова цена этих 4 млн евро. В отличие от люкс-автомобилей, в журналистике нет пространства для того, чтобы переложить бремя налога на читателя, особенно на такого читателя, чья связь с государством уже сейчас становится все более хрупкой, но за сохранение каковой мы постоянно боремся. Эта работу делают как наши инвестиции в дигитальную революцию в журналистике, так и наши фронтовые репортеры в Украине, которые помогают смягчить влияние ведущейся там войны на безопасность Эстонии.
Журналистика - миссионерский бизнес; так это обстоит во всей Европе. Тот, кто хочет сохранить качество, идет на уступки в производительности. Объем рекламного рынка эстонской журналистики остается застывшим примерно в том же месте, что и в 2006 году, на уровне примерно 100 млн евро.
Издания платят налога с продажи рекламы по стандартной ставке, которая после повышения налогов составит 22 процента. До сих пор жители Эстонии платили за подписку по льготному тарифу. Остальные расходы рекламного рынка, составляющие многократно большую сумму, утекают из Эстонии, в кошельки цифровых гигантов.
Неспособность Эстонии и других стран-членов ЕС договориться о налоговых правилах, облагающих налогом доходы там, где они получены, вызывала неравную конкуренцию в течение 15 лет. В тоже самое время эстонская журналистика вносила свой вклад в эстонскую гособорону и в общество в течение всего периода независимости Эстонии, и это делалось вне зависимости от возможностей госбюджета, рекламного рынка или состояния эстонской экономики на текущий момент.
Мы были солидарны с Эстонией в каждое мгновение и делали свою работу. Мы не можем временно закрыть редакции, законсервировать своих людей, серверы или печатные прессы. Напротив: чем уязвимее становится экономика и чем экономнее становится в трудные времена государство, тем в большей степени свободная журналистика стоит на страже морали.
Свободная и эффективная журналистика помогала обществу держать свои паруса поднятыми с момента восстановления независимости Эстонии. Это отличает нас от некоторых обществ переходного периода в Центральной и Восточной Европе, где свет не попадает во все уголки коридоров власти, и коррупция и стагнация снова охватили государство. В этих странах заметно и влияние российской пропаганды, которое эстонской журналистике удавалось держать под контролем.
В 2021 году, после разрушительной пандемии COVID, министры финансов стран ЕС решили, что будет правильным шагом изменить директиву по налогу с оборота и позволить вводить для журналистики нулевую ставку по нему - признавая до сих пор неразрешенную проблему конкуренции и, с другой стороны, критически важную роль прессы в нашем культурном пространстве, в нашем понимании точки равновесия в отношениях между государством и гражданином.
По этой причине Эстония сделала во время позапрошлого правительства шаг в верном направлении, установив для журналистики ставку налога с оборота на уровне 5 процентов - директива допускает две пониженные ставки в дополнение к обычной ставке, и в Эстонии они составляют 5 и 9 процентов; кроме того, директива позволяет устанавливать для определенных услуг и товаров ставку на нулевом уровне и на уровне от 0 до 5 процентов; журналистика подпадает под одну из этих специальных категорий. К настоящему моменту ряд входящих и не входящих в ЕС стран - Норвегия, Великобритания, Ирландия, Бельгия и Дания - ввели нулевую ставку, и большинство других стран разрешили устанавливать ее на уровне от 0 до 5 процентов, при этом обоснования у нас у всех в Европе похожие.
Эстония сделала в течение последних 15 лет действительно большие шаги в дигитальной революции; особенно заметное развитие получили общественные услуги, и государство и политики пожинают плоды этой работы на международном уровне. Однако значительная часть затрат на «оцифровку» общества и демократии легла на плечи эстонской журналистики.
Если государство смогло отказаться в своем общении с гражданами от бумаги, мы должны оставаться доступными для всех жителей Эстонии вне зависимости от их технологических предпочтений - мы печатаем и доносим касающиеся жизни людей в Эстонии новости, обсуждения и выборы, происходящие и осуществляемые в публичном пространстве, крупные события, все позитивное и негативное - прямо им на дом, в зону их внимания.
Повышение налога парадоксально, потому что с другой стороны правительство говорит в коалиционном договоре, что журналистика и медиапространство очень важны. Переход на эстоноязычное образование, военные действия России в Украине и социально-экономические изменения в Ида-Вирумаа (переход от связанной со сланцевой энергетикой деятельности к другим видам производства и предпринимательства) означает, что правительство хочет поддержать Ида-Вирумаа и русскоязычную журналистику. Одной рукой забираем, другой рукой даем.
Призываем правительство Эстонской Республики и депутатов Рийгикогу отступить на момент в сторону от своих тактических баталий с денежными таблицами и посмотреть на более широкую картину: какую Эстонию мы построим с такими шагами; что и для чего мы делаем; каковы прямые и побочные последствия таких шагов. Действительно ли мы хотим с одной стороны снизить доступность журналистики в разных местах Эстонии, кроме крупных центров, только потому, чтобы другой рукой выделить десятки миллионов евро на региональные инвестиции, дабы вернуть обратно эстоноязычный уклад жизни в насильственно лишенные его места? За границей говорить о важности борьбы с российской пропагандой, а дома ставить препятствия действенным шагам в этой борьбе? Каждый год добавлять деньги государственным СМИ и забирать деньги у независимой журналистики?
Давайте выдохнем еще разок все вместе, прежде чем сделать шаги, обратной дороги после которых не будет.
Калев Анном, главный редактор Võrumaa Teataja
Пирет Ээсмаа, главный редактор Hiiu Leht
Сийри Эрала, главный редактор Pärnu Postimees
Эрик Гамзеев, главный редактор Põhjarannik
Анна Гудым, главный редактор «Вестника Тарту»
Сирди Хомуха, главный редактор Lõuna-Eesti Postimees
Прийт Хыбемяги, главный редактор Postimees
Тийт Ляэне, главный редактор Vooremaa
Меэлис Мандель, гланый редактор Äripäev
Сергей Метлев, главный редактор Rus.Postimees
Андрей Мокиевский, главный редактор «МК-Эстония»
Мерили Никколо, главный редактор Eesti Ekspress
Урмас Пайдре, главный редактор LõunaLeht
Раннар Раба, главный редактор Tartu Postimees
Вели-Валентин Раясаар, главный редактор Accelerista
Хейки Раудла, главный редактор Õpetajate Leht
Лийна Раудвассар, главный редактор Eesti Kirik
Кайре Рейльян, главный редактор Lääne-Elu
Тийт Рейнберг, главный редактор Järva Teataja
Хиндрек Рийкоя, главный редактор Maaleht
Юло Руссак, главный редактор Harju Elu
Эва Самольберг-Пальми, главный редактор Virumaa Teataja
Андрес Сепп, и. о. главного редактора Saarte Hääl
Андрей Шумаков, главный редактор Delfi на рус. яз.
Урмо Соонвальд, главный редактор Eesti Päevaleht и Delfi
Мартин Шмунов, главный редактор Õhtuleht
Юлле Тамм, главный редатор Sõnumitooja
Тынис Тыниссон, главный редактор Raplamaa Sõnumid
Полина Волкова, главный редактор «Деловых ведомостей»
Ханс Вяре, главный редактор Sakala