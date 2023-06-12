ГЛАВРЕДЫ НЕЗАВИСИМЫХ СМИ ⟩ Налоговая реформа Каи Каллас усилит влияние пропаганды и зарубежных каналов

В 2021 году, после разрушительной пандемии COVID, министры финансов стран ЕС решили, что будет правильным шагом изменить директиву по налогу с оборота и позволить вводить для журналистики нулевую ставку по нему - признавая до сих пор неразрешенную проблему конкуренции и, с другой стороны, критически важную роль прессы в нашем культурном пространстве, в нашем понимании точки равновесия в отношениях между государством и гражданином.

По этой причине Эстония сделала во время позапрошлого правительства шаг в верном направлении, установив для журналистики ставку налога с оборота на уровне 5 процентов - директива допускает две пониженные ставки в дополнение к обычной ставке, и в Эстонии они составляют 5 и 9 процентов; кроме того, директива позволяет устанавливать для определенных услуг и товаров ставку на нулевом уровне и на уровне от 0 до 5 процентов; журналистика подпадает под одну из этих специальных категорий. К настоящему моменту ряд входящих и не входящих в ЕС стран - Норвегия, Великобритания, Ирландия, Бельгия и Дания - ввели нулевую ставку, и большинство других стран разрешили устанавливать ее на уровне от 0 до 5 процентов, при этом обоснования у нас у всех в Европе похожие.