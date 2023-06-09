Полиция ищет пропавшую в Вильяндимаа 15-летнюю Марию

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 15-летней Марии, которая сегодня покинула Вильяндискую больницу.
Она самовольно ушла из больницы около 12 часов дня и до сих пор не вернулась.
Полиция связалась с родственниками Марии и проверила возможные места, где она может находиться, но безрезультатно.
Мария также может передвигаться по Харьюмаа и Таллинну.
Рост Марии 161 сантиметр, у нее светлые волосы до плеч. Когда Мария покидала больницу, на ней была черная толстовка, зеленые спортивные штаны и кроссовки Nike.
Всех, кто видел Марию или располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по номеру 112.