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Полиция ищет пропавшую в Вильяндимаа 15-летнюю Марию

rus.postimees.ee
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Мария.
Мария. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 15-летней Марии, которая сегодня покинула Вильяндискую больницу.

Она самовольно ушла из больницы около 12 часов дня и до сих пор не вернулась.

Полиция связалась с родственниками Марии и проверила возможные места, где она может находиться, но безрезультатно.

Мария также может передвигаться по Харьюмаа и Таллинну.

Мария.
Мария. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Рост Марии 161 сантиметр, у нее светлые волосы до плеч. Когда Мария покидала больницу, на ней была черная толстовка, зеленые спортивные штаны и кроссовки Nike.

Всех, кто видел Марию или располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по номеру 112.

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