Полиция ищет пропавшую в Вильяндимаа 15-летнюю Марию

Она самовольно ушла из больницы около 12 часов дня и до сих пор не вернулась.

Полиция связалась с родственниками Марии и проверила возможные места, где она может находиться, но безрезультатно.

Мария также может передвигаться по Харьюмаа и Таллинну.

Мария. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Рост Марии 161 сантиметр, у нее светлые волосы до плеч. Когда Мария покидала больницу, на ней была черная толстовка, зеленые спортивные штаны и кроссовки Nike.