Кая Каллас одолжила мужу 350 000 евро, деньги вложили в инвестиции

В декларации Каи Каллас указано, что она выдала заем в размере 350 000 евро предприятию Халлика Novaria Consult, которое, по данным Коммерческого регистра, предоставляет финансовые услуги

Халлик сказал ERR, что это компания, основная деятельность которой - владение финансовыми инструментами и инвестиции в них. По словам Халлика, он вместе с супругой инвестировал в несколько предприятий.