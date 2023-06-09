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Кая Каллас одолжила мужу 350 000 евро, деньги вложили в инвестиции

rus.postimees.ee
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Sander Ilvest

Из декларации об экономических интересах премьер-министра Каи Каллас следует, что она одолжила 350 000 евро предприятию своего супруга Арво Халлика. По словам Халлика, компания занимается инвестициями, но сейчас деньги пойдут на строительство дома, пишет Rus.ERR.

В декларации Каи Каллас указано, что она выдала заем в размере 350 000 евро предприятию Халлика Novaria Consult, которое, по данным Коммерческого регистра, предоставляет финансовые услуги

Халлик сказал ERR, что это компания, основная деятельность которой - владение финансовыми инструментами и инвестиции в них. По словам Халлика, он вместе с супругой инвестировал в несколько предприятий.

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