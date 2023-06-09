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В очередном населенном пункте Эстонии разгуливают медведи. Охотники обратились к жителям с важной просьбой

Трийн Пальмипуу
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Медведь в деревне Инглисте.
Медведь в деревне Инглисте. Фото: Eesti jahimeeste selts/ erakogu

Вчера в деревне Инглисте в Рапламаа несколько раз видели трех медвежат. На этой неделе также поступали сообщения о том, что медведя видели в Тарту.

Утром 8 июня Рапламааские охотники  получили сообщение о том, что в деревне Инглисте бродят медвежата. Охотники настоятельно просят не беспокоить животных.

Местные жители отправились исследовать медвежьи следы и попытались сфотографировать их в нескольких местах. Известно, что в этом районе бродят три медвежонка, которых, вероятно, бросила их мать-медведица.

Просьба местных охотников не беспокоить их, так как медвежата уже находятся в тревожном состоянии.

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