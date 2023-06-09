Вчера в деревне Инглисте в Рапламаа несколько раз видели трех медвежат. На этой неделе также поступали сообщения о том, что медведя видели в Тарту.
В очередном населенном пункте Эстонии разгуливают медведи. Охотники обратились к жителям с важной просьбой
Утром 8 июня Рапламааские охотники получили сообщение о том, что в деревне Инглисте бродят медвежата. Охотники настоятельно просят не беспокоить животных.
Местные жители отправились исследовать медвежьи следы и попытались сфотографировать их в нескольких местах. Известно, что в этом районе бродят три медвежонка, которых, вероятно, бросила их мать-медведица.
Просьба местных охотников не беспокоить их, так как медвежата уже находятся в тревожном состоянии.