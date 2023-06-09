Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 9 июня: потребление наркотиков и алкоголя растет, заменит ли инфолиния врача, российскую оппозицию легитимизуют в Европе и новая жизнь бывшей фабрики
Сегодня в выпуске:
- Удручающая статистика: потребление спиртного жителями Эстонии растет с каждым годом, увеличивается и число смертей, связанных с алкоголем и наркотиками. В причинах разбиралась наша корреспондент
- Новости Эстонии: почему необходимо обновить программное обеспечение ИД-карты, за что женщину без определенного гражданства лишили вида на жительство
- Куда обращаться при проблемах со здоровьем, если невозможно связаться с семейным врачом? Консультации по приему лекарств и использованию перевязочных средств, продление рецептов и открывание больничного листа - все это и многое другое можно сделать дистационно благодаря специальной телефонной службе
- Российские оппозиционеры и активисты сопротивления режиму Путина никак не могут консолидироваться и объединить усилия. Почему на фоне легитимизации со стороны официальных инстанций Европейского союза различные объединения несогласных продолжают спорить между собой, разбирался наш корреспондент
- С миру по нитке: какая необычная яркая арт-инсталляция восхитила жителей Гонконга, взволнованные эскалацией насилия в стране мексиканцы вышли на многолюдные акции протеста
- Бывший завод резиновых изделий в Таллинне стал творческим кварталом и домом для многих талантливых мастеров и креативных предпринимателей. За тем, что происходило на фестивале-ярмарке «Главной улицы Põhjala» , наблюдала наша съемочная группа.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 9 июня.