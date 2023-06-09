Графики ⟩ Как изменились цены на топливо в Таллинне, Риге и Вильнюсе?

В Таллинне все цены на топливо остались на уровне прошлой пятницы.

В Риге цена бензина 95 miles и дизельного топливо выросла на 2 цента, а на 98 miles - на 1 цент.

В Вильнюсе цена на дизельное топливо выросла на 1 цент, а цены на бензин 95 miles и 98 miles остались на уровне прошлой пятницы.

Цена бензина 95 miles в столице Эстонии в пятницу составила 1,699 евро, что на 8,5 цента больше, чем в Риге, и на 23 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена бензина 98 miles plus в Таллинне составила 1,749 евро, что на 9,5 цента больше, чем в Риге, и на 18,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена дизельного топлива в Таллинне составила 1,499 евро, что на 6,5 центов больше, чем в Риге, и на 21 цент больше, чем в Вильнюсе.