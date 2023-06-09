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Аварийная посадка ⟩ Направлявшийся в Хийумаа самолет вернулся в Таллинн

BNS
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Регулярный рейс Таллинн-Кярдла.
Регулярный рейс Таллинн-Кярдла. Фото: Sander Ilvest

Самолет, вылетевший из Таллиннского аэропорта в Кярдла в пятницу днем, сделал разворот над городом и немедленно совершил аварийную посадку в Таллинне, пишет Hiiu Leht.

Находящиеся в почти заполненном самолете люди рассказывали различным изданиям СМИ, что из двигателя самолета вырывались языки пламени.

Представитель авиакомпании Diamond Sky сказал, что речь идет о технической неполадке, и точные обстоятельства выясняются.

Рейсы отменены, пассажирам из Таллинна и Кярдла был организован автобус, который доставил их к месту назначения.

Линию Таллинн-Кярдла обслуживает компания Diamond Sky. Самолет - 33-местный Saab 340.

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