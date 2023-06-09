Самолет, вылетевший из Таллиннского аэропорта в Кярдла в пятницу днем, сделал разворот над городом и немедленно совершил аварийную посадку в Таллинне, пишет Hiiu Leht.
Аварийная посадка ⟩ Направлявшийся в Хийумаа самолет вернулся в Таллинн
Находящиеся в почти заполненном самолете люди рассказывали различным изданиям СМИ, что из двигателя самолета вырывались языки пламени.
Представитель авиакомпании Diamond Sky сказал, что речь идет о технической неполадке, и точные обстоятельства выясняются.
Рейсы отменены, пассажирам из Таллинна и Кярдла был организован автобус, который доставил их к месту назначения.
Линию Таллинн-Кярдла обслуживает компания Diamond Sky. Самолет - 33-местный Saab 340.