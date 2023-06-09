Аварийная посадка ⟩ Направлявшийся в Хийумаа самолет вернулся в Таллинн

Находящиеся в почти заполненном самолете люди рассказывали различным изданиям СМИ, что из двигателя самолета вырывались языки пламени.

Представитель авиакомпании Diamond Sky сказал, что речь идет о технической неполадке, и точные обстоятельства выясняются.

Рейсы отменены, пассажирам из Таллинна и Кярдла был организован автобус, который доставил их к месту назначения.