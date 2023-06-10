Вопрос читателя: когда наконец закончат ремонт улиц Пронкси и Йыэ?

Складывается впечатление, что Таллинн весь или ремонтируется, или строится. Причем сразу и одновременно. Не будем сейчас трогать будущий трамвай, ему и так несладко. Идет ремонт проезжей части улиц, примыкающих к остановкам общественного транспорта. На бульваре Сыпрузе и около ТЦ Кристийне его закончили, синяя остановка на площади Вабадузе еще не действует.

Правда, автомобилистов это волнует мало, у них другие заботы, и главными камнями преткновения, если можно так назвать улицы, являются закрытые для полноценного движения Пронкси и Йыэ. Для других жителей Таллинна важнее сроки окончания ремонта Вана-Каламая. Наполовину перекрытая Лийвалайа со сложной схемой поворотов тоже не доставляет большой радости.

От таких схем горожанам толку мало. Фото: Tallinna kommunikatsioon

Да, публикуются схемы движения и закрытия улиц и перекрестков, за этим хорошо следит Таллиннский стратегический центр и обнародует меняющиеся во времени и пространстве правила. Но, как пишет читательница Ирина, сроков открытия движения на магистралях найти не удалось.

Поэтому Rus.Postimees обратился за разъяснением в гоуправу. Ответ был лаконичным, но на сегодняшний день, видимо, исчерпывающим. «Передаю информацию о сроках завершения объектов», - написала пресс-секретарь Ксения Лайне.

Йыэ и Пронкси – октябрь 2023 Вана-Каламая – август 2023 Маакри - август 2023 Лийвалайа – август 2023 Остановка на пл. Вабадузе – работы завершатся на этой неделе