Музыканты Metsatöll: сейчас создают «фолк-рок группы», которые не играют фолк-рок

В ночь с пятницы на субботу в карьере Румму состоялся концерт легендарной фолк-металл-группы Metsatöll. Перед концертом участники коллектива дали Rus.Postimees интервью, рассказав о своем творчестве, подготовке нового альбома, о творчестве других рокеров и об отношении «волков» к окружающему миру.
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Эксклюзивное интервью с ночного концерта!
Metsatöll - настоящая легенда эстонской музыки, которой в будущем году исполнится 25 лет. Несмотря на звездный статус, музыканты не позволяют себе неуважения к зрителю: концерт начался минута в минуту по графику. Ровно в 22:30 в карьере включились лучи светового шоу и раздался мощный вокал Маркуса Теэяэра, который открыл концерт композицией Toona.