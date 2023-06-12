Музыканты Metsatöll: сейчас создают «фолк-рок группы», которые не играют фолк-рок

Metsatöll - настоящая легенда эстонской музыки, которой в будущем году исполнится 25 лет. Несмотря на звездный статус, музыканты не позволяют себе неуважения к зрителю: концерт начался минута в минуту по графику. Ровно в 22:30 в карьере включились лучи светового шоу и раздался мощный вокал Маркуса Теэяэра, который открыл концерт композицией Toona.