Пн, 12.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Музыканты Metsatöll: сейчас создают «фолк-рок группы», которые не играют фолк-рок

Эксклюзивное интервью с ночного концерта!
Анастасия Тидо
, журналист
Facebook Twitter
Comments
Группа Metsatöll на концерте в 2022 году.
Группа Metsatöll на концерте в 2022 году. Фото: Taavi Sepp

В ночь с пятницы на субботу в карьере Румму состоялся концерт легендарной фолк-металл-группы Metsatöll. Перед концертом участники коллектива дали Rus.Postimees интервью, рассказав о своем творчестве, подготовке нового альбома, о творчестве других рокеров и об отношении «волков» к окружающему миру.  

Metsatöll - настоящая легенда эстонской музыки, которой в будущем году исполнится 25 лет. Несмотря на звездный статус, музыканты не позволяют себе неуважения к зрителю: концерт начался минута в минуту по графику. Ровно в 22:30 в карьере включились лучи светового шоу и раздался мощный вокал Маркуса Теэяэра, который открыл концерт композицией Toona.

Играли без малого два часа без перерыва. Ночь была не по-летнему холодной: термометр автомобиля сообщил, что за бортом всего 4 градуса. Поклонники металла от июньского холода спасались по-разному: кто-то танцевал, кто-то пил пиво, большинство были упакованы в пуховики. Самые предусмотрительные пришли с термосами и в шапках.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх