«Этап разведки боем». Что известно о наступлении ВСУ на юге Украины

Началось ли на этой неделе долгожданное контрнаступление Украины?

Президент России Владимир Путин, похоже, считает именно так. «Мы можем совершенно точно констатировать, что это наступление», - сказал он в видеоинтервью, опубликованном в Telegram в пятницу.

В каком-то смысле оно уже идет несколько недель - Украина проводит подготовительные операции, нанося артиллерийские и ракетные удары по ключевым российским объектам материально-технического снабжения далеко за линией фронта.

Понедельник, казалось, предвещал перемены: небольшие отряды легкобронированных украинских частей двинулись вперед по открытым полям к российским укреплениям на юге Украины, к юго-востоку от Запорожья.

«Сейчас на всем протяжении фронта идет так называемый этап разведки боем, - рассказал Би-би-си военный эксперт, соучредитель и председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. - Это означает, что идет зондирование российской обороны».

На основании видео, выложенных в соцсетях, некоторые комментаторы предположили, что украинцы быстро столкнулись с проблемами.

«Где-то это происходит более успешно с небольшими потерями, а где-то менее успешно, где русские отбиваются», - сказал Кузан.

Он отказался назвать конкретные населенные пункты, сказав лишь, что все они находятся к югу от Запорожья.

Со вторника внимание всего мира приковано к разрушенной плотине в Новой Каховке и затоплению, которое охватило почти 600 квадратных километров по обе стороны Днепра.