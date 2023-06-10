Борис Джонсон сложил с себя депутатские полномочия

В заявлении об отставке Джонсон сообщил, что был «сбит с толку и потрясен» после получения письма от комитета Палаты общин, который расследует, лгал ли он британским законодателям о проведении вечеринок на Даунинг-стрит в нарушение антиковидных ограничений, передает DW.

«[В этом письме] ясно дается понять - к моему большому изумлению - что они полны решимости использовать судебное разбирательство против меня, чтобы изгнать меня из парламента», - сказал он.

Джонсон вводил парламент в заблуждение, но «не намеренно»

Отчет парламентского комитета, который еще не опубликован, по словам Джонсона, «изобилует неточностями и отдает предвзятостью», однако «в рамках их абсурдного и несправедливого процесса» у него нет возможности что-либо оспорить. «Они до сих пор не представили ни малейших доказательств того, что я сознательно или по неосторожности ввел Палату общин в заблуждение», - добавил он. В показаниях, которые Джонсон давал комитету в марте, он признал, что вводил парламент в заблуждение, но отрицал, что делал это намеренно.