Настоящее чудо ⟩ Четверо детей найдены живыми спустя 40 дней после авиакатастрофы в Колумбии

Легкомоторная Cessna-206 потерпела крушение 1 мая на пути из города Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре. На борту находился пилот, четверо детей - братья и сестры в возрасте 13, девяти, четырех лет и 11 месяцев, их мать и еще один пассажир. У самолета отказал двигатель, он рухнул в джунги. Все взрослые погибли, а дети выжили.

Когда военным спасателям удалось добраться к месту крушения, они обнаружили тела погибших, но уцелевшие дети к тому времени ушли искать помощь и забрели в тропический лес.

Начались масштабные поиски, в которых участвовали местные жители. Спустя какое-то время поисковики обнаружили место, где останавливались дети, и оставленные ими вещи - детскую бутылочку для питья, ножницы, резинку для волос.

Над джунглями летали вертолеты и транслировали с репродуктора голос бабушки пропавших детей: она просила их остановиться, чтобы их могли найти.

Дети по происхождению - из местного индейского племени уитото. Их соплеменники надеялись, что умение находить пищу и знание тропического леса помогут им выжить. Они не ошиблись.

Обнаружение детей живыми после нескольких недель поисков стало «волшебным днем» и «радостью для всей страны», заявил президент Колумбии Густаво Петро.

«Они были одни, они стали примером выживания, который останется в истории», - сказал он.

По словам Густаво Петро, он говорил с их дедом, который сказал ему, что родные джунгли вернули детей.

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