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Гостайны с молотка? ⟩ Сегодня стартовал аукцион по продаже бывшего здания посольства США

rus.postimees.ee
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Дом на бульваре Райниса, 7 в Риге.
Дом на бульваре Райниса, 7 в Риге. Фото: Google Maps / Ekraanitõmmis

Латвийское предприятие по управлению государственной недвижимостью VNĪ выставило на аукцион бывшее здание посольства США.

Раньше в здании находилось посольство США, затем там начал работать Латвийский музей оккупации, сообщает TVNET. Недвижимость, расположенная по адресу бульвар Райниса, 7 занимает площадь 2943 м2 и состоит из шести строений. В настоящее время здание пустует.

Стартовая цена составляет 2 419 200 евро, каждая последующая ставка должна быть на 10 000 евро выше предыдущей. Попытка продать недвижимость уже была предпринята в мае этого года, но тогда стартовая цена составляла 3 024 000 евро.

Аукцион начинается в субботу, 10 июня, и заканчивается в час дня 11 июля. Победитель должен перевести деньги в течение двух недель. Здание имеет статус памятника архитектуры местного значения.

Имущество в настоящее время находится в собственности Министерства финансов, и сначала на него искали пользователя из других государственных учреждений, министерств и т.п., но это никого не заинтересовало. Поэтому продажа - единственно логичное решение.

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