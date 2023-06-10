Гостайны с молотка? ⟩ Сегодня стартовал аукцион по продаже бывшего здания посольства США

Латвийское предприятие по управлению государственной недвижимостью VNĪ выставило на аукцион бывшее здание посольства США.
Раньше в здании находилось посольство США, затем там начал работать Латвийский музей оккупации, сообщает TVNET. Недвижимость, расположенная по адресу бульвар Райниса, 7 занимает площадь 2943 м2 и состоит из шести строений. В настоящее время здание пустует.
Стартовая цена составляет 2 419 200 евро, каждая последующая ставка должна быть на 10 000 евро выше предыдущей. Попытка продать недвижимость уже была предпринята в мае этого года, но тогда стартовая цена составляла 3 024 000 евро.
Аукцион начинается в субботу, 10 июня, и заканчивается в час дня 11 июля. Победитель должен перевести деньги в течение двух недель. Здание имеет статус памятника архитектуры местного значения.
Имущество в настоящее время находится в собственности Министерства финансов, и сначала на него искали пользователя из других государственных учреждений, министерств и т.п., но это никого не заинтересовало. Поэтому продажа - единственно логичное решение.