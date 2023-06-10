Из-за обычного ноутбука может сгореть дотла весь дом

Посмотрите вокруг себя: сколько устройств, работающих от аккумулятора, вы заметите? Даже когда вы читаете эту статью, как минимум одно такое устройство у вас как раз под рукой. Мы так привыкли к беспроводной бытовой технике, что легко можем забыть один известный факт: все, чем пользуются, «устает».
Например, из-за обычного ноутбука все здание может сгореть дотла. «Если компьютер подключен к электросети 24/7, с годами растет вероятность того, что его аккумулятор вздуется. Это потенциальная опасность пожара, не исключено, что в результате взрыва аккумулятора начнется пожар», – сказал представитель Laptopid Вирго Рикк и предупредил, что все устройства, работающие от аккумулятора, могут быть опасны, даже если они не подключены к электросети.
По словам эксперта отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет, в случае техники, работающей от аккумулятора, самая высокая опасность пожара возникает, когда эта техника заряжается. В подтверждение этого руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль приводит случай, произошедший в прошлую субботу: из одного частного дома в Табасалу поступил сигнал тревоги, и когда патруль приехал на место происшествия, выяснилось, что в гараже на первом этаже здания во время зарядки загорелся гироскутер. Пожар начался из-за неисправной электросистемы устройства, загорелся и находившийся рядом контейнер для одежды.
Когда и почему приборы с аккумуляторами вообще становятся опасными и как предотвратить вызванные ими несчастные случаи? Отвечают специалисты.
Лето приносит новую проблему
По словам Рикка, современные ноутбуки очень тонкие, и аккумулятор располагается рядом с видеокартой и процессором. А это приносит новую проблему: вздувшиеся аккумуляторы.
«Летом, когда погода теплая, нам приносят десятки вздувшихся ноутбуков. С целым аккумулятором ничего не случится даже в жару, но если его уже роняли или он поврежден, из-за высокой температуры аккумулятор может взорваться или загореться, – сказал он. – У аккумуляторов нет отдельного охлаждения, и, если температура процессора уже достигает 60 градусов, и тут ставится на зарядку севший аккумулятор компьютера, температура может подняться до критической отметки: чем жарче среда, тем выше и температура внутри компьютера».
Рикк добавил, что все приборы, работающие от аккумулятора, чувствительны к падениям и ударам. «Литий-ионные аккумуляторы – те, что используются в большинстве устройств, – состоят из разных слоев, отделенных лишь тонкой пленкой. Если, например, аккумуляторная дрель упадет на твердую поверхность, один из этих слоев может повредиться и начнет постепенно влиять на другие слои, и взрыв или возгорание – лишь вопрос времени».
Он отметил, что именно летом люди замечают, что лаптоп выглядит подозрительно или работает как-то не так. «Мы заменили десятки, если не сотни вздувшихся аккумуляторов – состояние некоторых уже было критическим», – добавил Рикк.
Признаки, указывающие, что пора менять аккумулятор:
- Сенсорная панель не работает как надо (или не работает вообще).
- На клавиатуре не работает одна или несколько кнопок.
- Компьютер взгорбился, сенсорная панель вздулась или днище компьютера кажется округлым.
Зарядное устройство лучше отсоединять от сети
Рикк подчеркнул, что в случае устройств с аккумуляторами не имеет значения, подключен ли прибор к электросети: взорваться он может в любом случае. Рикк привел один пример.
«Когда ребенок катается на электросамокате и во время езды, например, днище самоката ударяется о бордюр, ночью самокат может загореться в прихожей – вне зависимости от того, подключен он к электросети или нет, – сказал он. – Если в аккумуляторе есть ток и аккумулятор поврежден, может произойти взрыв. Угрозы нет только в том случае, если аккумулятор полностью разряжен».
Хотя отключение зарядного устройства от электросети не предотвратит взрыв аккумулятора, все же это хорошая превентивная мера, которую стоит иметь в виду, что подтверждают как Рикк, так и эксперты G4S и Спасательного департамента. «Мы никогда не знаем заранее, когда произойдет перебой в подаче электричества, из-за которого зарядное устройство может перегреться и загореться. Также мы не знаем, когда гроза настигнет электросистему нашего дома», – сказала эксперт отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет.
По словам Рикка, с точки зрения срока службы аккумулятора тоже важно, чтобы устройство не было постоянно подключено к электросети: стоит отсоединять зарядку, когда прибор зарядится на 80 процентов. «Полная зарядка не идет литий-ионным аккумуляторам на пользу. Срок службы аккумулятора сокращается, возрастает риск, что он вздуется», – сказал он и добавил, что, например, некоторые модели можно настроить так, чтобы компьютер прекращал зарядку, когда аккумулятор зарядится до 80 процентов.
Более десяти случаев в год
По данным Спасательного департамента, в период c 1 января 2018 до 30 апреля 2023 произошло около 70 пожаров в зданиях, вызванных зарядными устройствами. Таавет добавила, что в случае некоторых пожаров причина не точная, поскольку не было стопроцентной уверенности, началось ли возгорание именно из-за аккумулятора или от его зарядки. «Например, место происшествия пострадало настолько, что точно сказать невозможно», – объяснила она.
Спасательный департамент приводит два недавних случая, связанных с транспортными средствами, работающими от аккумулятора. Недавно, 17 мая, спасатели получили сообщение, что в Тарту на велопарковке у магазина Kivilinna Konsum дымится электровелосипед. Спасатели потушили дымившийся аккумулятор велосипеда углекислотным огнетушителем.
Таавет подчеркнула, что важно заряжать устройства, работающие от аккумулятора, предназначенными для этого зарядками. Это подтверждает и несчастный случай, произошедший 24 апреля в деревне Лохва (волость Луунья) на Ридакюла-теэ, где загорелся аккумулятор электросамоката, который заряжали самодельным зарядным устройством для автомобильного аккумулятора. Предположительно, в ходе зарядки в аккумуляторе возникла неполадка и он взорвался.
«К сараю прилегала подсобная постройка, в которой хранили газовые баллоны и бензин. К счастью, жилец дома смог самостоятельно потушить самокат и висевшие рядом на вешалке куртки шестикилограммовым порошковым огнетушителем, – рассказала Таавет. – Спасатели вынесли из сарая то, что осталось от аккумулятора, и полили место возгорания водой».
Возгорание надо замечать как можно скорее
Директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла отметил, что на рынок выходит все больше устройств с аккумуляторами, и, по словам Рикка, они становятся все более мощными и опасными. «Ведь этого мало, чтобы аккумулятора хватило на один час. Все хотят, чтобы он работал как можно дольше. Так и появляются все более крупные аккумуляторы, которые в случае повреждения могут причинить значительно больший ущерб», – сказал Рикк и добавил, что датчик дыма и угарного газа – верный способ избежать крупного ущерба.
Памятка пользователю устройства, работающего от аккумулятора
- Заряжайте прибор только предназначенным для этого зарядным устройством.
- Не держите аккумулятор ноутбука на стопроцентном заряде. Зарядите устройство до 80 процентов и отсоедините его от электросети.
- Следите за внешним видом устройства с аккумулятором.
- При возможности заряжайте устройство, когда вы дома/не спите. Не ставьте его на зарядку по ночам.
- Следите за тем, чтобы вокруг заряжаемого устройства было достаточно воздуха, то есть свободного пространства.