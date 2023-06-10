Латвийский министр заподозрил торговцев в скрытом соглашении о ценах на продукты

Министр земледелия Латвии Дидзис Шмитс в передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения допустил, что по определенным группам продуктов питания может существовать соглашение о ценах между розничными торговцами, пишет Rus.TVNET со ссылкой на lsm.lv.
Говоря об идее Министерства земледелия Латвии затормозить рост цен на продукты питания закрытием супермаркетов по воскресеньям, Шмитс указал, что «совершенно ненормально, если на местные продукты широкого потребления ставят наценку в 300% + НДС и еще и конкурируют».
«Это один большой переработчик зерна, все что я могу сказать. Если такое предприятие с наценкой еще может конкурировать, это означает, что цена корректируется и в других сетях.
Это наводит на еще большие подозрения, сейчас у меня нет доказательств, что в определенных группах продуктов есть соглашение. Ясно, что есть доминирующее положение, и есть высокая вероятность, что в определенных группах продуктов соглашение есть», - отметил Шмитс.