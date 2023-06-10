Латвийский министр заподозрил торговцев в скрытом соглашении о ценах на продукты

Говоря об идее Министерства земледелия Латвии затормозить рост цен на продукты питания закрытием супермаркетов по воскресеньям, Шмитс указал, что «совершенно ненормально, если на местные продукты широкого потребления ставят наценку в 300% + НДС и еще и конкурируют».

«Это один большой переработчик зерна, все что я могу сказать. Если такое предприятие с наценкой еще может конкурировать, это означает, что цена корректируется и в других сетях.