Застройщик: в условиях введения налога на автомобили нам нужно готовиться к массовому распространению электромобилей

Хотя налог на автомобили станет дополнительным стимулом, по словам члена правления компании Restate, занимающейся коммерческой недвижимостью, создание пунктов зарядки в недвижимости фактически уже является приоритетной задачей. «Мы видим, что компании все больше задумываются об устойчивом развитии и предлагают современные решения для своих сотрудников и клиентов. Как застройщик с большим стажем, я четко понимаю, что использование электромобилей начнет играть важную роль для бизнеса в ближайшем будущем», - говорит Роосимаа.

Компания Eleport, которая занимается развитием инфраструктуры зарядки электромобилей, также видит растущий спрос на строительство соответствующих зарядных решений в коммерческой недвижимости. «Строителям новых зданий все чаще приходится уделять внимание предоставлению удобных и экологически безопасных зарядных устройств для своих арендаторов и их клиентов. Уже сегодня мы должны предвидеть, что рассматриваемый налог на автомобили приведет к дальнейшему увеличению количества электромобилей на дорогах. Чем больше людей пересядут на электромобили, тем больше будет расти спрос на сеть зарядок», - сказал Каупо Эерме, руководитель Eleport Estonia.

«Учитывая, что к 2030 году в Эстонии может быть 100 000 электромобилей, предприятиям необходимо думать о будущем уже сейчас, чтобы предвидеть изменения в потреблении и потребностях людей в мобильности», - добавил Эерме.