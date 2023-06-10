Жители городов-побратимов в пятницу присоединились к праздничному шествию, которое началось перед культурным центром латвийского города Валка и продолжилось на улицах эстонского города Валга.
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Галерея ⟩ Символическое воссоединение: в приграничном городе прошло праздничное шествие
Первую половину шествия составили различные транспортные средства: от моторных велосипедов до мощных грузовиков. Однако помимо автомобилей можно было увидеть празднующих день рождения городов-побратимов, среди которых были связанные с Валга и Валка люди из разных сфер деятельности. Шествие закончилось у мельницы Рамси, где начался концерт Piirilinna Bigbänd.