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Галерея ⟩ Символическое воссоединение: в приграничном городе прошло праздничное шествие

Арво Меэкс
, фотограф
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Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Жители городов-побратимов в пятницу присоединились к праздничному шествию, которое началось перед культурным центром латвийского города Валка и продолжилось на улицах эстонского города Валга.

Первую половину шествия составили различные транспортные средства: от моторных велосипедов до мощных грузовиков. Однако помимо автомобилей можно было увидеть празднующих день рождения городов-побратимов, среди которых были связанные с Валга и Валка люди из разных сфер деятельности. Шествие закончилось у мельницы Рамси, где начался концерт Piirilinna Bigbänd.

Мероприятие является частью праздника городов-побратимов, которым Валга и Валка отмечают 439-летие со дня получения ими прав города.

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