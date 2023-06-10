Сегодня будет избран председатель EKRE

Будет избран председатель партии, на этот пост баллотируются нынешний председатель Мартин Хельме и Пеэтер Эрнитс.

Конгресс также изберет трех заместителей председателя, которыми хотят стать Хенн Пыллуаас, Март Хельме, Яак Мадисон, Арво Аллер и Урмас Рейтельманн, сообщил во вторник пресс-секретарь партии. Будут также избраны 11 членов правления партии, 15 членов совета и ревизионная комиссия.