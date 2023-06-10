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Сегодня будет избран председатель EKRE

BNS
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Нынешний председатель EKRE Мартин Хельме.
Нынешний председатель EKRE Мартин Хельме. Фото: Sander Ilvest

Конгресс Эстонской консервативной народной партии (EKRE) состоится в субботу в Пярнуском концертном зале.

Будет избран председатель партии, на этот пост баллотируются нынешний председатель Мартин Хельме и Пеэтер Эрнитс.

Конгресс также изберет трех заместителей председателя, которыми хотят стать Хенн Пыллуаас, Март Хельме, Яак Мадисон, Арво Аллер и Урмас Рейтельманн, сообщил во вторник пресс-секретарь партии. Будут также избраны 11 членов правления партии, 15 членов совета и ревизионная комиссия.

Конгресс является высшим органом EKRE, он созывается один раз в год. В этом году избирательные округа партии выставили 508 делегатов.

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