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Им сокращения не грозят: в Эстонии тысячи рабочих мест остаются вакантными

Прийт Пуллеритс
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В десятках отраслей экономики Эстонии наблюдается нехватка работников. Особенно людей с нужной подготовкой.
В десятках отраслей экономики Эстонии наблюдается нехватка работников. Особенно людей с нужной подготовкой. Фото: Kollaaž

Должность административного руководителя или мастера маникюра может показаться привлекательной, но на самом деле рабочие места, которые остаются вакантными в Эстонии, т. е. где не нужно бояться чрезмерной конкуренции или сокращений, нужно искать в других сферах. Postimees узнал, на кого стоит учиться и где потом искать работу. Хотя в случае этих специальностей, скорее работодатель будет искать вас.

Уровень безработицы в первом квартале этого года снизился до 5,3 процента, что означает, что безработицы практически нет. Однако десятки сфер деятельности ежедневно сталкиваются с тем, что рабочей силы не хватает. И нехватка не маленькая.

Здесь нужно учитывать две вещи. Во-первых, в некоторых сферах, в первую очередь в сфере услуг, вакансий всегда много, поскольку рабочая сила там мобильна, поэтому работодатель должен постоянно искать замену увольняющимся, объясняет руководитель отдела подбора персонала самого популярного портала вакансий в Эстонии CV Keskus Грете Адлер.

«Многие люди начинают свою трудовую жизнь в сфере услуг, - говорит она, - Кроме того, там существует множество профессий, не требующих большого предыдущего опыта». На сайте CV Keskus на одну вакансию в сфере услуг претендует в среднем 45 кандидатов, что на 78 процентов больше, чем в то же время в прошлом году.

Во-вторых, говорит Адлер, всегда не хватает ведущих специалистов и квалифицированных рабочих, обладающих весьма специфическими знаниями и навыками, подготовка которых длится много лет. «Работодатель не может обучить архитектора или опытного специалиста по данным за 30 дней», - говорит она. Кроме того, некоторые из этих профессий, особенно в сфере образования и здравоохранения, требуют знания эстонского языка, поэтому рекрутинг из-за рубежа не решает проблему.

Поэтому, когда Postimees начал выяснять, на каких должностях самая большая нехватка кадров в Эстонии, во-первых, были исключены из обзора специальности, требующие очень сложной и длительной подготовки, а во-вторых, те сферы, где для получения работы почти не нужно никакой подготовки. В первом случае за бортом оказались гастроэнтерологи, ревматологи и урологи, если речь шла о медицинских специальностях, на которые, по данным CV Keskus, сложно найти претендентов, а во втором случае, например, помощники и уборщицы в офисах и отелях.

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