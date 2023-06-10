Им сокращения не грозят: в Эстонии тысячи рабочих мест остаются вакантными

Уровень безработицы в первом квартале этого года снизился до 5,3 процента, что означает, что безработицы практически нет. Однако десятки сфер деятельности ежедневно сталкиваются с тем, что рабочей силы не хватает. И нехватка не маленькая.

Здесь нужно учитывать две вещи. Во-первых, в некоторых сферах, в первую очередь в сфере услуг, вакансий всегда много, поскольку рабочая сила там мобильна, поэтому работодатель должен постоянно искать замену увольняющимся, объясняет руководитель отдела подбора персонала самого популярного портала вакансий в Эстонии CV Keskus Грете Адлер.

«Многие люди начинают свою трудовую жизнь в сфере услуг, - говорит она, - Кроме того, там существует множество профессий, не требующих большого предыдущего опыта». На сайте CV Keskus на одну вакансию в сфере услуг претендует в среднем 45 кандидатов, что на 78 процентов больше, чем в то же время в прошлом году.

Во-вторых, говорит Адлер, всегда не хватает ведущих специалистов и квалифицированных рабочих, обладающих весьма специфическими знаниями и навыками, подготовка которых длится много лет. «Работодатель не может обучить архитектора или опытного специалиста по данным за 30 дней», - говорит она. Кроме того, некоторые из этих профессий, особенно в сфере образования и здравоохранения, требуют знания эстонского языка, поэтому рекрутинг из-за рубежа не решает проблему.