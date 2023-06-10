Смотреть всем ⟩ Фонтаны подарили прекрасное зрелище

Около четверти часа фонтаны на валкской стороне реки Педели двигались в ритм музыке. В основном они делали это под аккомпанемент классической музыки, но суперхит группы Queen Somebody To Love произвел сильное впечатление.

«Очень горжусь, - отметил один из зрителей. - У меня такое чувство, что я никогда не видел, что я никогда не видел столько людей в Валке или Валке, смотрящих что-то одновременно».