Полезно знать: в каких случаях квартиру стоит продавать со всей обстановкой

Вот несколько примеров того, как решить этот вопрос, если он назрел.

Если вы хотите быстро продать квартиру

Если ваша цель - продать квартиру быстро, это должно быть сделано с мебелью: немногие покупатели предпочитают совершенно пустые квартиры, потому что поиск и покупка мебели влекут за собой дополнительные затраты времени и денег. Гораздо проще купить квартиру, в которой уже есть мебель, если она соответствует вкусу покупателя, чем начинать искать и выбирать новую.

Удачно подобранная, чистая и современная мебель, безусловно, сделает квартиру привлекательной для покупателя, что, безусловно, является преимуществом при продаже.

Если вам некуда девать старую мебель

Если у вас уже есть новое жилье, причем полностью обставленное, старая мебель вам не нужна вовсе. Однако, чтобы ее вывезти, понадобится транспорт, грузчики и место для складирования. Это может стать проблемой. Продавать находящуюся в квартире мебель отдельно от квартиры тоже весьма проблематично. Если мебель старая и изношенная, вы не сможете ее продать. Гораздо проще просто оставить ее в квартире: возможно, новые собственники найдут ей применение. Главное, предупредить их об этом заранее.

Если вы хотите продать квартиру дороже