“Нарва клевая”: Nublu на Днях города Нарвы

Программа Дней города весьма насыщенная: различные спортивные мероприятия, концерты известных эстонских исполнителей, ночное кино и многое другое. Главным местом празднования в этот раз была выбрана обновленная Ратушная площадь. С праздником нарвитян поздравила мэр города Катри Райк, а хедлайнером концерта стал популярный эстонский исполнитель рэпер Nublu, который выступил совместно с Gameboy Tetris.

На Nublu пришло посмотреть огромное количество молодых нарвитян и не только - на концерт эстонской звезды приезжали и из соседних городов. В 2019 году рэп-исполнитель выпустил трек о Нарве “Für Oksana”, который моментально стал эстонским хитом. Клип на него снимался тут же, в Нарве. После концерта музыкант сфотографировался со всеми желающими, которых оказалось немало, и нашел несколько минут, чтобы поговорить с журналистом Postimees.

Nublu на Днях города Нарвы. Фото: Postimees

- Расскажи, понравилось ли тебе сегодня выступать?

- Очень понравилось! Отличный вечер, место для выступления - Нарвская Ратуша - тоже очень красивая. Все условия были супер!

- Как нарвитяне встретили?

- Кажется, и у них было отличное настроение, все были живые, думаю, они тоже остались довольны.

- А ты сам доволен?

- Мега!

- Что тебя связывает с Нарвой? Как появилась идея песни “Für Oksana”? У тебя была девушка из Нарвы?