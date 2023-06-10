“Нарва клевая”: Nublu на Днях города Нарвы

Дни Нарвы в этом году проходят с 9 по 11 июня. На этот раз город как следует подготовился и ему есть, чем порадовать нарвитян. Одним из самых ожидаемых событий стало выступление эстонского рэп-музыканта Nublu.
Программа Дней города весьма насыщенная: различные спортивные мероприятия, концерты известных эстонских исполнителей, ночное кино и многое другое. Главным местом празднования в этот раз была выбрана обновленная Ратушная площадь. С праздником нарвитян поздравила мэр города Катри Райк, а хедлайнером концерта стал популярный эстонский исполнитель рэпер Nublu, который выступил совместно с Gameboy Tetris.
На Nublu пришло посмотреть огромное количество молодых нарвитян и не только - на концерт эстонской звезды приезжали и из соседних городов. В 2019 году рэп-исполнитель выпустил трек о Нарве “Für Oksana”, который моментально стал эстонским хитом. Клип на него снимался тут же, в Нарве. После концерта музыкант сфотографировался со всеми желающими, которых оказалось немало, и нашел несколько минут, чтобы поговорить с журналистом Postimees.
- Расскажи, понравилось ли тебе сегодня выступать?
- Очень понравилось! Отличный вечер, место для выступления - Нарвская Ратуша - тоже очень красивая. Все условия были супер!
- Как нарвитяне встретили?
- Кажется, и у них было отличное настроение, все были живые, думаю, они тоже остались довольны.
- А ты сам доволен?
- Мега!
- Что тебя связывает с Нарвой? Как появилась идея песни “Für Oksana”? У тебя была девушка из Нарвы?
- На “Für Oksana” я бы слишком не заострял внимание, а вот с городом меня связывает многое. Мы не раз бывали здесь с друзьями, у нас тут были достаточно веселые тусовки. Летом мне еще очень нравится бывать в Нарва-Йыэсуу, там круто!
- Нарва - это Эстония?
- Конечно!
- Чем все же отличается Нарва от остальной Эстонии?
- Я как раз думал об этом сегодня на бэкстейдже. Тут, в новом здании горсобрания посмотри в окно - и нет никакой разницы, это похоже на Рапла или Курессааре. У меня нет целостной картины того, что происходит в городе, но я думаю, что нарвитяне просто должны любить свой дом, и это - самое главное.
- У тебя есть любимое место в Нарве?
- Во время хорошей погоды мне очень нравится нарвский променад, да и в целом в Нарве много интересного. Роро (нарвский бар, прим.ред.) можно назвать одним из самых крутых мест в Эстонии. ДК Герасимова, Кренгольм..Однозначно, тут есть, что посетить.
- Как думаешь, что необходимо городу для того, чтобы молодежь отсюда не уезжала, возвращалась сюда или приезжала из других городов?
- Мне сложно делать такие предположения, я же все-таки музыкант и в региональной политике не слишком силен. Но тут, думаю, как и везде, во всей Эстонии - людям нужно дать то, что им необходимо. Безопасное и спокойное место, в котором хорошо жить, рабочие места, сильные школы и что-то, чем заняться в городе, достаточное количество развлечений.
- Окей! И последний вопрос: Нарва клевая?
- Очень!
После выступления Nublu на сцену вышла известная нарвская группа Pale Alison, которая одержала победу в конкурсе “Народ поет”. В субботу на сцену выйдут участница Евровидения Алика Милова и эстонская исполнительница Анне Вески, а завершатся Дни Нарвы в воскресенье вечеринкой “KRENYCH SUNDAY”, которая пройдет в нарвской галерее NART. С полной афишей мероприятия можно ознакомиться здесь.