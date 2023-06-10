Празднование Ивановой ночи в Ласнамяэ: концерт, костер, вкусная еда и бесплатный батут

«В этом году Иванова ночь в Ласнамяэ впервые состоится в парке Тондилоо. Мы были вынуждены совместно с жителями искать новые возможности и решения для проведения праздника, так как сейчас на традиционной для празднеств Ивановой ночи площадке - пустыре Паэвялья ведутся подготовительные работы к строительству Таллиннской больницы и проводить на территории мероприятия нельзя», - сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что управа района призывает регистрироваться для участия в мероприятии торговцев, желающих предложить жителям свою продукцию.

В четверг, 22 июня, начиная с 19 часов на центральной площадке парка Тондилоо состоится празднование Ивановой ночи. Главным исполнителем будет ансамбль Hellad Velled, Также в концерте примут участие эстонский актер, певец и постановщик Эдуард Томан и певица Марью Ляник.