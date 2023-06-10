«Би-би-си» и «Медиазона» поименно подтвердили гибель 25 тысяч российских военнослужащих в Украине

За последние две недели были зафиксированы имена 1213 погибших.

«Би-би-си» отмечает, что в последние недели темпы прироста потерь продолжают оставаться относительно высокими - несмотря на завершение активной фазы российского наступления.

Журналисты предполагают, что реальное количество погибших по меньшей мере в два раза больше, то есть около 50 тысяч человек. Такой вывод они сделали, «систематически изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах на протяжении последних 15 месяцев».

Безвозвратные потери с учетом тех, кто выбыл из строя по причине ранения, по мнению «Би-би-си» и «Медиазоны», могут составлять 225 тысяч человек - журналисты полагают, что на каждого погибшего приходится в среднем около трех с половиной раненых.

В эти оценки не входят люди, которые воевали на стороне России в составе «народных милиций» самопровозглашенных республик Донбасса.

Минобороны РФ в последний раз сообщало о потерях в сентябре 2022 года. Тогда ведомство объявило, что погибли 5937 российских военнослужащих.