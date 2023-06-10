Пять рабочих погибли при взрыве на ракетном заводе

Пять рабочих погибли в результате взрыва на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ недалеко от Анкары, сообщило Министерство обороны Турции.
Взрыв прогремел сегодня в 8:45 утра на заводе государственной корпорации механической и химической промышленности в районе Эльмадаг недалеко от столицы.
Причина взрыва выясняется.
Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki @MKEgovtr Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda meydana gelen patlamada şehit olan işçilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.— Esengül Kekiç (@EsengulErkan) June 10, 2023
Milletimizin başı sağolsun.#patlayıcıfabrikası pic.twitter.com/89NlIircYF
На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и пожарных.
По данным NTV, в результате взрыва были выбиты окна близлежащих магазинов и домов.