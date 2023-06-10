Сб, 10.06.2023
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Пять рабочих погибли при взрыве на ракетном заводе

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Турецкая скорая помощь. Иллюстративное фото.
Турецкая скорая помощь. Иллюстративное фото. Фото: YASIN AKGUL

Пять рабочих погибли в результате взрыва на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ недалеко от Анкары, сообщило Министерство обороны Турции.

Взрыв прогремел сегодня в 8:45 утра на заводе государственной корпорации механической и химической промышленности в районе Эльмадаг недалеко от столицы.

Причина взрыва выясняется.

На место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и пожарных.

По данным NTV, в результате взрыва были выбиты окна близлежащих магазинов и домов.

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