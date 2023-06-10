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Парламентская группа: спортсменам из России и Беларуси не место на Олимпиаде

, спортивный репортер
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Олимпийские кольца в Париже.
Олимпийские кольца в Париже. Фото: Bruno Levesque

Эстонско-французская парламентская группа сожалеет, что Франция, как организатор Олимпийских игр в Париже, согласилась допустить российских и белорусских спортсменов к участию в главном спортивном событии мира.

«Пока продолжается агрессивная война России в Украине, российским и белорусским спортсменам нет места на международных соревнованиях», - сказал Андрес Сутть, председатель парламентской группы.

Эстонско-французская парламентская группа состоит из 16 членов Рийгикогу. Парламентские группы помогают улучшать отношения с другими парламентами, проводить внешнюю политику и продвигать Эстонию в остальном мире.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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