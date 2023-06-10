Парламентская группа: спортсменам из России и Беларуси не место на Олимпиаде

Эстонско-французская парламентская группа сожалеет, что Франция, как организатор Олимпийских игр в Париже, согласилась допустить российских и белорусских спортсменов к участию в главном спортивном событии мира.
«Пока продолжается агрессивная война России в Украине, российским и белорусским спортсменам нет места на международных соревнованиях», - сказал Андрес Сутть, председатель парламентской группы.
Эстонско-французская парламентская группа состоит из 16 членов Рийгикогу. Парламентские группы помогают улучшать отношения с другими парламентами, проводить внешнюю политику и продвигать Эстонию в остальном мире.
Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.