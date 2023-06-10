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EKRE вынесло предупреждение одному из «наших членов Рийгикогу» за сотрудничество с прокремлевцами

Мейнхард Пулк
, журналист
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Конгресс EKRE в концертном зале Пярну.
Конгресс EKRE в концертном зале Пярну. Фото: Jüri Looring

На съезде партии в Пярну вице-председатель EKRE Хенн Пыллуаас высказался по делу об исключениях из партии. Он также отметил, что руководство вынесло предупреждение члену Рийгикогу, вероятно, Калле Грюнталю.

В конце марта Калле Грюнталь, член EKRE, и Олег Иванов, лидер пророссийского движения, ныне партии KOOS, объединили усилия для совместной борьбы с общим врагом - электронными выборами.

Возможно, имея в виду это, Пыллуаас сказал в своем выступлении, что они предостерегали одного члена Рийгикогу от сотрудничества с пророссийски настроенными людьми.

Этому предшествовал более широкий обзор Пыллуааса о тех, кто вступает в партию и выходит из нее. Он сказал, что, к сожалению, многие заявления о вступлении в партию часто оставались на столе в течение нескольких месяцев, хотя в итоге все желающие смогли вступить.

Он напомнил, что в начале года EKRE пришлось исключить 90 членов, которые нарушили закон. В некоторых случаях люди были исключены за нанесение ущерба репутации партии. Несколько раз члены партии выходили из EKRE в знак протеста против исключений. «Это болезненная тема, и пресса ее подхватила», - сказал Пыллуаас.

Он добавил, что некоторые предложения об исключении, выдвинутые в округах, были также отклонены руководством партии, поскольку аргументы не были достаточно исчерпывающими.

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