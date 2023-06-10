Эстония лидирует в ЕС по объему образования отходов пластиковой упаковки

Самый высокий показатель у Ирландии - 61,2 кг, Венгрии - 47,5 кг и Португалии - 40,3 кг на душу населения. Хорватия является страной с самым маленьким количеством образующихся пластиковых отходов - 16,3 кг на душу населения, сообщила Орас в блоге департамента.

«Наряду с ростом образования отходов пластиковой упаковки, в Эстонии также увеличился объем переработки. Если в 2004 году на душу населения перерабатывалось 2,6 килограмма отходов пластиковой упаковки, то к 2020 году этот показатель увеличился до 16,4 килограмма», - добавила она.

В то же время аналитик отметила, что Европейская директива по упаковке и упаковочным отходам ставит задачу к 2030 году перерабатывать 55 процентов пластика, содержащегося в упаковочных отходах. «Если в 2004 году в Эстонии перерабатывалось только 10 процентов пластиковых упаковочных отходов, то к 2020 году уровень переработки вырос до 40 процентов. За прошедшие годы уровень переработки упаковочных отходов был нестабильным, колеблясь между 20 и 40 процентами», - сказала она.

По этому показателю Эстония находится в среднем положении среди европейских стран: Словакия и Литва выделяются как крупнейшие переработчики с 56,3 и 56,1 процента, в то время как Франция и Мальта находятся в худшем положении - 21,4 и 10,2 процента соответственно.

«Если говорить более узко об отходах пластиковой упаковки, чем об одном крупном потоке пластиковых отходов, то в Эстонии их количество также увеличилось: по сравнению с 2004 годом, к 2020 году рост почти удвоился. Однако в последние годы кривая образования повернулась вниз, и количество стало уменьшаться: в 2017 году было образовано 66 000 тонн отходов пластиковой упаковки, а в 2020 году - 54 000», - отметила Орас.