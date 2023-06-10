На конгрессе в Пярну председателем EKRE был избран действующий лидер Мартин Хельме.
«Уважаемое глубинное государство, на этот раз от Хельме избавиться не удалось!»: Мартина Хельме переизбрали председателем EKRE
Всего голосовали 435 человек. Мартин Хельме получил 381 голос, или 87% голосов, а его оппонент Пеэтер Эрнитс - 42 голоса.
«Уважаемое глубинное государство, на этот раз от Хельме избавиться не удалось!», - закричал Март Хельме после оглашения результатов.
Март Хельме, Яак Мадисон и Хенн Пыллуаас были переизбраны вице-председателями EKRE.