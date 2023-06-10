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«Уважаемое глубинное государство, на этот раз от Хельме избавиться не удалось!»: Мартина Хельме переизбрали председателем EKRE

Мейнхард Пулк
, журналист
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Мартин Хельме.
Мартин Хельме. Фото: Sander Ilvest

На конгрессе в Пярну председателем EKRE был избран действующий лидер Мартин Хельме.

Всего голосовали 435 человек. Мартин Хельме получил 381 голос, или 87% голосов, а его оппонент Пеэтер Эрнитс - 42 голоса.

«Уважаемое глубинное государство, на этот раз от Хельме избавиться не удалось!», - закричал Март Хельме после оглашения результатов.

Март Хельме, Яак Мадисон и Хенн Пыллуаас были переизбраны вице-председателями EKRE.

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