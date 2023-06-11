Я люблю морские путешествия, и для меня нет ничего приятнее, чем подняться на борт, и это совсем не обязательно должен быть огромный межконтинентальный лайнер. Можно и быстренько, до Стокгольма. Этот обзор написан на основе нескольких коротких путешествий в столицу шведского королевства, предпринятых мной и моей семьей в течение мая на пароме Baltic Queen. Так что впечатления свежие и абсолютно независимые.

Как известно, в отпуске деньги тратятся легче, поэтому несмотря на цены, народ на пароме первым делом устремляется в ресторан, где тут же подпадает под воздействие самого вкусного синдрома в жизни - синдрома шведского стола. Это когда глаза разбегаются, и вам трудно совладать со слюноотделением, а ноги сами бегут к прилавку то с горячим, то с холодным, и хочется попробовать все, даже если уже не лезет.