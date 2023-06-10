Злоумышленник украл драгоценности из-под носа спящей женщины: «Я проснулась от шороха и начала кричать»

«Сегодня в 3:30 утра я обнаружила черную фигуру, которая рылась в моей шкатулке с драгоценностями перед зеркалом в моей спальне. Я проснулась от шороха и начала кричать, а он убежал со всеми моими золотыми украшениями. Очевидно, он не посмотрел, что еще есть в доме, так как бумажник был на месте. Моя вина - дверь во внутренний дворик была оставлена открытой. Будьте умнее и запирайте двери. Мне, наверное, еще долго будет мерещиться этот черный силуэт. Каждый шорох теперь страшен», - говорится в сообщении.