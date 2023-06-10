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Злоумышленник украл драгоценности из-под носа спящей женщины: «Я проснулась от шороха и начала кричать»

Эгон Вальдару
, репортер Sakala
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В последнее время количество краж увеличилось. Иллюстративное фото.
В последнее время количество краж увеличилось. Иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema

Сегодня утром в социальных сетях появилось сообщение, в котором жительница Вийратси предупреждает местных жителей:

«Сегодня в 3:30 утра я обнаружила черную фигуру, которая рылась в моей шкатулке с драгоценностями перед зеркалом в моей спальне. Я проснулась от шороха и начала кричать, а он убежал со всеми моими золотыми украшениями. Очевидно, он не посмотрел, что еще есть в доме, так как бумажник был на месте. Моя вина - дверь во внутренний дворик была оставлена открытой. Будьте умнее и запирайте двери. Мне, наверное, еще долго будет мерещиться этот черный силуэт. Каждый шорох теперь страшен», - говорится в сообщении.

Женщина рассказала Sakala, что, к счастью, все произошло очень быстро. «Дверь на террасу была открыта, это, конечно, моя вина. Я проснулась от шороха и услышала какое-то бормотание. Вор сидел на корточках и рылся. Я несколько раз крикнула слово «полиция», он среагировал на первый крик и быстро скрылся», - сказала она.

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