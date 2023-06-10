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На Юге Эстонии горят торфяники: пожар распространился на пять гектаров

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Пожар на торфянике. Иллюстративное фото.
Пожар на торфянике. Иллюстративное фото. Фото: Kevin Volter

В 12:30 в Спасательный департамент поступило сообщение о том, что в Яэрикюла в волости Мульги в Вильяндимаа горят торфяники.

Спасатели отреагировали на чрезвычайную ситуацию самым высоким уровнем - четвертым. На месте происшествия работают спасательные команды из нескольких округов.

Пожар достиг площади около пяти гектаров и распространяется с ветром.

По состоянию на 14:15 работы по тушению продолжались.

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