На Юге Эстонии горят торфяники: пожар распространился на пять гектаров

Rus.Postimees.ee112На Юге Эстонии горят торфяники: пожар распространился на пять гектаровrus.postimees.ee10 июня 2023, 16:34Facebook TwitterComments Пожар на торфянике. Иллюстративное фото. Фото: Kevin VolterВ 12:30 в Спасательный департамент поступило сообщение о том, что в Яэрикюла в волости Мульги в Вильяндимаа горят торфяники.Спасатели отреагировали на чрезвычайную ситуацию самым высоким уровнем - четвертым. На месте происшествия работают спасательные команды из нескольких округов.Пожар достиг площади около пяти гектаров и распространяется с ветром.По состоянию на 14:15 работы по тушению продолжались.Facebook TwitterComments Ключевые слова пожарогоньспасательный департаментвильяндимааторфяникторфяное болотомульги Pекомендуем