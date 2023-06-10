Спасателям удалось взять под контроль пожар на болоте в Вильяндимаа

Сообщение о пожаре поступило в Центр тревоги в 12:30, спасатели отреагировали в соответствии с высшей, четвертой степенью серьезности вызова. Прибыли спасатели из уездов Вильянди, Тарту, Валга и Пярну, на место также доставили контейнер со специальным снаряжением для тушения лесных пожаров.

Горит около пяти гектаров, но спасателям удалось помешать распространению пожара в лес. Работы по тушению пожара осложняет ветер, который относит искры далеко от зоны пожара.

На месте работают спасатели из бригад Вильянди, Сууре-Яани, Нуйа, Мустла, Абья, Тырва, Валги и Килинги-Нымме.

Тушение торфяных пожаров - крайне сложная, долгая и затратная работа. Чтобы успешно потушить горящий торф, он должен полностью пропитаться водой. В то же время, на болоте от отнесенных ветром искр с легкостью возникают новые очаги пожара.

Из-за требующего многих ресурсов пожара реагирование на вызовы в Вильяндимаа может запаздывать, но ни один нуждающийся в помощи не останется без нее, пообещал Спасательный департамент - для этого реорганизовали расположение спасательных бригад.

«В 16.49 удалось локализовать пожар на торфянике в Эрикюла, но завершающие работы займут еще много времени, - сообщили спасатели. - Спасатели настоятельно просят население сейчас крайне осторожно обращаться с открытым огнем в сухой природной среде, а по возможности вообще не пользоваться огнем. В ветреную погоду даже от малейшей искры может начаться обширный пожар на местности или в лесу, который спасателям придется тушить много часов или даже дней».