Полиция ищет 52-летнего Хейки, пропавшего в Ида-Вирумаа

Об уходе Хейки из попечительского дома стало известно сегодня утром. Полиция проверила возможные места, где мог находиться пропавший, но, к сожалению, безрезультатно.

Хейки, вероятнее всего, был одет в спортивные штаны и бежевую кофту, когда уходил из дома попечения. На фотографии у него есть волосы, но сейчас он лысый и с щетиной.

У пропавшего нет телефона. Хейки может передвигаться по поселку Коеру, Ярвамаа.