Полиция ищет 52-летнего Хейки, пропавшего в Ида-Вирумаа

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 52-летнего Хейки, который сегодня покинул дом попечения в волости Люганузе в Ида-Вирумаа.
Об уходе Хейки из попечительского дома стало известно сегодня утром. Полиция проверила возможные места, где мог находиться пропавший, но, к сожалению, безрезультатно.
Хейки, вероятнее всего, был одет в спортивные штаны и бежевую кофту, когда уходил из дома попечения. На фотографии у него есть волосы, но сейчас он лысый и с щетиной.
У пропавшего нет телефона. Хейки может передвигаться по поселку Коеру, Ярвамаа.
Полиция просит всех, кто видел Хейки или располагает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, позвонить по номеру 112.