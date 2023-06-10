Сб, 10.06.2023
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Полиция ищет 52-летнего Хейки, пропавшего в Ида-Вирумаа

rus.postimees.ee
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Хейки.
Хейки. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 52-летнего Хейки, который сегодня покинул дом попечения в волости Люганузе в Ида-Вирумаа.

Об уходе Хейки из попечительского дома стало известно сегодня утром. Полиция проверила возможные места, где мог находиться пропавший, но, к сожалению, безрезультатно.

Хейки, вероятнее всего, был одет в спортивные штаны и бежевую кофту, когда уходил из дома попечения. На фотографии у него есть волосы, но сейчас он лысый и с щетиной.

У пропавшего нет телефона. Хейки может передвигаться по поселку Коеру, Ярвамаа.

Полиция просит всех, кто видел Хейки или располагает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, позвонить по номеру 112.

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