Десятая часть пожилых людей не справляется с использованием интернет-банка

Банк Citadele спросил у жителей Эстонии, помогают ли они своим родителям пользоваться различными финансовыми онлайн-услугами и если да, то в какой мере. Будь то интернет-банк, мобильный банк, приложение или другой сервис. Оказалось, что, по мнению почти трети респондентов (32%), им это не нужно, поскольку родители со всем справляются сами.

В то же время есть и пожилые люди, которым в той или иной мере нужна поддержка. 16% жителей Эстонии указали, что время от времени они помогают своим родителям, а еще 8% делают это в более сложных ситуациях, например, при подписании документов и так далее.

5% опрошенных сказали, что все необходимые действия за родителей они делают сами, и еще столько же - что за их родителей это делает кто-то другой. Другими словами, в сумме 34% жителей Эстонии в меньшей или большей степени помогают своим родителям.

По сравнению с жителями Латвии и Литвы эстонцам приходится меньше помогать своим родителям в использовании финансовых услуг. В то время как 32% жителей Эстонии заявили, что им не нужна помощь, в Латвии таких было 22%, а в Литве - 18%. Это объясняется тем, что различные финансовые решения в интернете были внедрены в Эстонии намного раньше и более распространены.

«В связи с многочисленными случаями кибер- и финансового мошенничества в последнее время определенно стоит проверить цифровые навыки своих родителей и, при необходимости, напомнить им об основах, особенно в отношении безопасности, - сказала руководитель отдела розничных банковских услуг банка Citadele Марина Хакиайнен. - Собственный опрос Citadele, проведенный весной, показал, что более 70% жителей Эстонии так или иначе сталкивались с попытками финансового мошенничества, и, без сомнения, жертвами чаще становятся люди, хуже ориентирующиеся в цифровом мире».

Хакиайнен напомнила, что за последние три-четыре года в результате финансовых махинаций жители Эстонии потеряли более 15 млн евро.

Банки используют интеллектуальные системы отслеживания платежей и блокируют подозрительные транзакции, но мошенники также постоянно меняют свои методы, чтобы завладеть данными или деньгами. Однако некоторые схемы распространены больше других: например, мошенничество с инвестициями, поддельная предоплата, фиктивные счета и прочее. Подробнее о них можно прочитать в недавней статье на сайте Citadele.