Журналист – правительству: вы действительно считаете, что все в порядке?

«Мне жаль тех, кто страдает больше всего, а это, очевидно, люди, которые заказывают или покупают местную газету в бумажном виде», - признался Рууссаар. Страндберг добавил, что эстонцы действительно много читают местные газеты.

«С доставкой все тоже не идеально, а онлайн-издания люди в возрасте 65-75 лет читают мало. Да, можно сказать, что информация доступна, но все же среди этого количества людей есть достаточно небольшой процент тех, кто использует смартфоны или компьютеры для чтения новостей», - сказал Страндберг.

Он отметил, что печатная газета, вероятно, еще долго будет оставаться единственным источником информации для многих людей, и что игнорирование ее в некотором смысле показывает отсутствие социальной эмпатии.

«Как известно, депутаты Рийгикогу по закону имеют право голосовать по совести. Теперь с другого конца мы слышим, что Партия реформ говорит, что у них есть дисциплина, мол, мы решили, а "Ээсти 200" и соцдемы проголосуют как надо. И все те депутаты, которые приехали из Пыльва, Пярну, Рапла и так далее, поднимая руку за это повышение НСО, голосуют за то, чтобы люди, которые их избрали, получали меньше информации», - заявил Хыбемяги.