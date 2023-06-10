Журналист – правительству: вы действительно считаете, что все в порядке?

В программе Keskpäevatund на радио Kuku ведущие Прийт Хыбемяги, Айнар Рууссаар и Марек Страндберг подвергли критике план правительства по повышению НCО на прессу, а также обсудили финансирование культурных объектов.
На прошлой неделе Postimees сообщил, что правительство планирует повысить налог с оборота на прессу с пяти до девяти процентов, а на места размещения - с девяти до тринадцати процентов.
«Это сопровождается, мягко говоря, детскими разговорами о каком-то компромиссе. Два года назад та же Партия реформ ввела пятипроцентный НСО на прессу, а теперь говорит, что идет на какой-то исключительный компромисс», - сказал Хыбемяги.
Он отметил, что повышение НСО происходит в то время, когда Россия вкладывает все больше денег в то, чтобы повлиять на умы эстонского народа лживой пропагандой, ложными фактами и другими методами, и именно СМИ играют важную роль в их выявлении, опровержении или разоблачении.
«Иными словами, в то время, когда Эстония находится в очень сложной ситуации, правительство решает ослабить журналистику в целом. Спасибо!», - говорит Хыбемяги.
Рууссаар отметил, что правящая партия нынешнего правительства, которая два года назад скорректировала НСО на прессу, в то время обосновала это тем, что ситуация с безопасностью настолько изменилась, что СМИ необходимо помочь, ведь журналистика обеспечивает безопасность.
«Так давайте спросим! Кая Каллас, Лаури Хуссар, Марек Рейнаас, Лаури Ляэнеметс и Евгений Осиновский – каким образом за этот год улучшилась ситуация с безопасностью, чтобы можно было поднимать НСО? Насколько я понимаю, все в порядке. Вы действительно считаете, что все в порядке?» - спросил Хыбемяги.