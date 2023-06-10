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Журналист – правительству: вы действительно считаете, что все в порядке?
Ведущие программы Keskpäevatund Айнар Рууссаар, Прийт Хыбемяги и Марек Страндберг. Фото: Mihkel Maripuu
Kuku Raadio
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В программе Keskpäevatund на радио Kuku ведущие Прийт Хыбемяги, Айнар Рууссаар и Марек Страндберг подвергли критике план правительства по повышению НCО на прессу, а также обсудили финансирование культурных объектов.

На прошлой неделе Postimees сообщил, что правительство планирует повысить налог с оборота на прессу с пяти до девяти процентов, а на места размещения - с девяти до тринадцати процентов.

«Это сопровождается, мягко говоря, детскими разговорами о каком-то компромиссе. Два года назад та же Партия реформ ввела пятипроцентный НСО на прессу, а теперь говорит, что идет на какой-то исключительный компромисс», - сказал Хыбемяги.

Он отметил, что повышение НСО происходит в то время, когда Россия вкладывает все больше денег в то, чтобы повлиять на умы эстонского народа лживой пропагандой, ложными фактами и другими методами, и именно СМИ играют важную роль в их выявлении, опровержении или разоблачении.

«Иными словами, в то время, когда Эстония находится в очень сложной ситуации, правительство решает ослабить журналистику в целом. Спасибо!», - говорит Хыбемяги.

Рууссаар отметил, что правящая партия нынешнего правительства, которая два года назад скорректировала НСО на прессу, в то время обосновала это тем, что ситуация с безопасностью настолько изменилась, что СМИ необходимо помочь, ведь журналистика обеспечивает безопасность.

«Так давайте спросим! Кая Каллас, Лаури Хуссар, Марек Рейнаас, Лаури Ляэнеметс и Евгений Осиновский – каким образом за этот год улучшилась ситуация с безопасностью, чтобы можно было поднимать НСО? Насколько я понимаю, все в порядке. Вы действительно считаете, что все в порядке?» - спросил Хыбемяги.

«Мне жаль тех, кто страдает больше всего, а это, очевидно, люди, которые заказывают или покупают местную газету в бумажном виде», - признался Рууссаар. Страндберг добавил, что эстонцы действительно много читают местные газеты. 

«С доставкой все тоже не идеально, а онлайн-издания люди в возрасте 65-75 лет читают мало. Да, можно сказать, что информация доступна, но все же среди этого количества людей есть достаточно небольшой процент тех, кто использует смартфоны или компьютеры для чтения новостей», - сказал Страндберг.

Он отметил, что печатная газета, вероятно, еще долго будет оставаться единственным источником информации для многих людей, и что игнорирование ее в некотором смысле показывает отсутствие социальной эмпатии.

«Как известно, депутаты Рийгикогу по закону имеют право голосовать по совести. Теперь с другого конца мы слышим, что Партия реформ говорит, что у них есть дисциплина, мол, мы решили, а "Ээсти 200" и соцдемы проголосуют как надо. И все те депутаты, которые приехали из Пыльва, Пярну, Рапла и так далее, поднимая руку за это повышение НСО, голосуют за то, чтобы люди, которые их избрали, получали меньше информации», - заявил Хыбемяги.

«Я призываю всех этих депутатов очень серьезно подумать: хотите ли вы, чтобы в вашей стране снизилась доступность информации? Готовы ли вы пойти в местный клуб общины или куда-либо еще, где вы общаетесь со своими избирателями, и ответить на вопрос: "Что ты сделал для того, чтобы наша местная газета жила, или ты сделал что-то, чтобы наша местная газета перестала существовать?"».

Рууссаар добавил, что поскольку на местные газеты оказывается большое давление, а через два года пройдут местные выборы, он полагает, что местные власти будут все чаще раздавать и распространять бесплатные агитационные газеты политического содержания: «Мы уже видели это, мы видим это в Таллинне, в Нарве, и мы, вероятно, увидим много подобного перед выборами в местное самоуправление». 

«Какова же ситуация с независимыми СМИ в Эстонии? Как мы знаем, здесь активно работают Google и Facebook, вывозя сотни миллионов евро рекламных денег из Эстонии, Латвии и Литвы. Со стороны правительства не было никакой помощи или пользы в регулировании налогов или налогообложении этих компаний. И не было никаких признаков этих попыток», - сказал Хыбемяги.

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