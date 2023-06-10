В Пыхья-Таллинне начинаются бесплатные тренировки по езде на самокате

«Безопасность всегда остается приоритетом, и поэтому профессионалы обучат молодежь, как безопасно ездить на самокатах и делать трюки. Участие в тренировках - отличая возможность провести свободное время на свежем воздухе и найти новых друзей», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

По словам старейшины района, вместе с Пыхья-Таллиннским Молодежный центром управа также устраивает для молодежи бесплатные тренировки по катанию на руле. «Тренировки на скейтборде проходят по четвергам в 16 часов. Ждем молодежь на тренировку в экстрим-парке на Кари, 13 уже 15 июня», - сказала Пихлап.

Управа Пыхья-Таллинна совместно с Keerdtrepp MTÜ проводит на протяжении всего лета бесплатные тренировки для молодежи по езде на самокате. Тренировки проходят с июня до конца августа по вторникам в 11.00 в экстрим-парке Кари во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13). Первая тренировка состоится 13 июня в 11.00.

Тренировки по езде на скейтборде проходят через неделю в двух разных эксрим-парках: одну неделю во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна на Кари, 13, и на следующей - в Коплиском экстрим-парке на Копли, 98.